Çevre ve Şehircilik Bakanı: 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "26 Haziran'da 501 metreküp müsilaj ile birlikte 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik." açıklamasını yaptı.

Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde on dokuzuncu günü geride bıraktık. Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 26 Haziran'da 501 metreküp müsilaj ile birlikte 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 26 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3.404 m³, Kocaeli 447 m³, Bursa 153 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 776 m³, Çanakkale 732 m³, Yalova 1.764 m³ müsilajı 450 bölgedeki çalışmalarımızla temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. Denetimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızın on dokuzuncu gününde; toplamda 6 bin 887 denetimi tamamladık, 1.881 atık su numunesi inceledik, 7/24 online takibimizi sürdürdük. Marmara hepimizin diyerek denizimizi temizliyoruz" ifadesini kullandı.