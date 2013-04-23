Çevre mevzuatına uymayan 53 firmaya 1 milyon lira ceza verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da çevre mevzuatına uymayan 53 firmaya toplam 1 milyon lira ceza kesti.

Bakanlık, en çok şikayet gelen Sultangazi'deki Cebeci taş ocaklarını ve Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki firmaları denetledi.

Sultançiftliği Mahallesi, Gazi Mahallesi, Habibler ve Malova Deresi mevkii arasında kalan bölgedeki 16 taş ocağını yaptığı denetimler sonucunda kırma-eleme, yükleme, nakliyat ve düzensiz depolama faaliyetlerinden dolayı oluşan toz emisyonlarının ilçede hava kirliliğine neden olduğunu tespit etti.

Yönetmeliğin gerektirdiği fiziksel şartların sürekliliğinin sağlanması için uyarılarda bulunması karşın, bu koşulları yerine getirmeyen işletmeler hakkında resmi işlemler başlatan Bakanlık, eksiklikleri tamamlayana kadar firmaların faaliyetlerinin ‘İl Özel İdaresi' tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul sınırlarındaki gemi inşa, bakım ve onarım konularında faaliyet gösteren kırk adet tersanenin denetimlerine devam ediliyor. Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde ilk aşamasında oluşan emisyon, atık sular ve atıkları inceleyen Bakanlık, 13 tersanenin denetimleri tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri, denetlenen işletmelerde şu ana kadar bir sorun ile karşılaşmamasına karşın, tersanelerin ticari işlem hacimlerinde yaşanan düşüşe bağlı olarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımları ertelediklerini de tespit etti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yapılan incelemelerde, tersanelerdeki atıkların ayrıştırılması safhasındaki yaşanan güçlüklerin ana nedeni olarak, tersane işçilerine çevre mevzuatıyla alakalı yeterli eğitimin verilmemesi olduğu belirlendi.

Tuzla'daki 27 tersanenin denetimlerine devam eden Bakanlık, denetimler tamamlandığında eksiklikleri bulunan işletmeleri 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yakın takibe alınacaklarını açıkladı.