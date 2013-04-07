59 sanayi kuruluşuna 1.4 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kanser vakalarının arttığı iddialarıyla gündeme gelen Kocaeli Dilovası ilçesindeki 59 ayrı sanayi kuruluşuna 2012 yılında yaklaşık 1,4 milyon lira para cezası kesti.

Bakanlık, 2006-2012 yılları arasında, Kocaeli'nde 50 sanayi tesisine çevre denetimi, 56 tesise ise ÇED İzleme ve Kontrol çalışması yaptı. Denetimler sonucunda 20 adet işletmeye toplam 1 milyon 215 bin 2 TL idari yaptırım cezası kesildi. 5 sanayi tesisi içinde faaliyeti durdurma kararı verildi.



Dilovası'ndaki tesislere sıkı denetim



Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası'ndaki tesislere şehirdeki diğer bölgelerde bulunan tesislere nazaran daha yoğun denetimler yapıyor.İl Müdürlüğü tarafından, emisyon yayınımı olan tüm tesisler sıkı takibe alındı, uyarı, kapatma ve para cezası dahil olmak üzere, birçok yaptırımlar da bulunuldu. 2012 yılı itibarıyla Dilovası'nda bulunan tesislere yönelik, rutin denetimler haricinde; Kocaeli Valiliği tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle 59 adet tesisin denetimi de gerçekleştirildi. Dilovası ilçesi genelinde bulunan sanayi kuruluşlarına 1 milyon 394 bin 80 TL para cezası kesti. Bakanlık denetimlerini 2013 yılında da sürdürüyor.