Çevre kirliliğinin önüne geçmek için hutbe okunacak!

Gümüşhane'den doğup, Tirebolu'dan Karadeniz'e dökülen 142 kilometre uzunluğundaki Harşit Çayı'nda çoğunluğu evsel atıklardan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek amacıyla camilerde, çevrenin kirletilmemesine yönelik hutbe okutulacak, vaaz verilecek.

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda yaptığı açıklamada, gerek Harşit Çayı'nın gerekse Torul Baraj Gölü'nün görsel bir zenginlik oluşturduğunu, ancak bu güzellikten kirlilik nedeniyle yeterince yararlanılamadığını söyledi.

Kirliliğin zaman zaman üst seviyeye çıktığını ifade eden Mayda, “Valilik olarak bu sorunun çözümüne yönelik acil tedbir aldık. Öncelikle Torul Belediyesi, İŞKUR ile Toplum Yararına Çalışma Projesi çerçevesinde anlaşarak, görevlendirilen personelle barajın temizliği yoluna gitti. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Yine Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği de paralel bir proje hazırladı, daha uzun soluklu bir proje. Hem mevcut kirliliğin temizlenmesi hem de köylerde çöp toplamaya yönelik bir hizmet söz konusudur. Çöplerin toplanması suretiyle temizlik sağlanacaktır, böylece çayın, dolayısıyla da baraj gölünün kirletilmesinin önüne geçilmiş olacak” dedi.

Söz konusu önlemlerin sorun ortaya çıktıktan sonra devreye girdiği, kalıcı çözümün çevrenin korunması konusunda toplumsal bilincin oluşmasından geçtiğini vurgulayan Mayda, şunları kaydetti:

“Kalıcı çözüm için toplumsal bilinç geliştirmeye yönelik karar aldık. Öncelikle köy muhtarlarımıza ve belediyelerimize yönelik, çevre kirliliği konusunda duyarlı olmaları için genelge çıkardık. Milli eğitim ve üniversite kanalıyla da vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik bir program talebinde bulunduk, önümüzdeki günlerde halkımızı eğitim yoluyla da bilinçlendirmeye çalışacağız. Yine, İl Müftülüğü'ne de talimat verdik, bütün camilerimizde temizliğin önemi ve çevrenin kirletilmemesine yönelik hutbeler ve vaazlar söz konusu olacak. Önümüzdeki yıllarda bu sorunla tekrar karşılaşmamak için çalışıyoruz.”