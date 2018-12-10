Çevre Kanunu resmileşti

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2018 tarihli birleşiminde kabul edilen kanuna göre çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi tedbirler alınacak.

Geri kazanım katılım payı alınacak

İthalatçılardan yurt içinde piyasaya sürülen plastik poşet ve ambalajlar için 15 kuruş, lastik, akümülatör, pil, elektrikli ve elektronik eşyalar için belirlenen fiyatlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Fiyatların belirlendiği listede yer alan tutarlar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

Poşet fiyatı en az 25 kuruş olacak

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenerek ve her yıl için güncellenecek.

Karayollarında yaban hayvanlarıyla ilgili önlemler

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) görev ve yetkileri arasına, “otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak”, “otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak” ve “karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak” ekleniyor.