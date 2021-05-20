Çevre Bakanı Kurum: Salda Gölü projemizde hemen hemen son noktaya geldik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları inceledi. Salda Gölü'nün 2 yıl önce kötü ve hoyratça kullanıldığını belirten Kurum, "2019 yılı Salda için bir milat oldu. Salda Gölü için çevreci, ekolojik ve doğa koruma eksenli örnek bir projeyi çok kısa sürede hazırladık. Salda Gölü projemizde hemen hemen son noktaya geldik." dedi. Kurum, "Salda Gölü ne yazık ki kötü ve hoyratça kullanılıyordu. Gölün hemen kıyısına kadar arabalarla giriliyordu. Yanında kamp kuruluyordu. Ve gelen ziyaretçiler ciddi bir kirliliğe sebep olmaktaydı. Hem bu kirliliği önlemek hem de gölün doğal yapısını muhafaza etmek için ilk önce araçların gölün kıyısına kadar girmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere Burdur'a geldi. Özel uçakla Ankara'dan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen Bakan Kurum, ilk olarak Burdur'daki Bozkurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden 55 bloktan oluşan 655 konut ve 41 dükkanın yer aldığı inşaat alanında incelemede bulundu.

Bakan Kurum daha sonra Burdur Valiliği'ne geçti. Bakan Kurum burada Vali Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kurum, karşılamada kendisine çiçek veren dünya ikincisi kickboks sporcusu Gökçenur Tarhan ile bir süre sohbet etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Makamda Burdur'a yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Bakan Kurum'a Vali Arslantaş kısa bir brifing verdi. Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bir süre partililerle görüştü.

"2019 yılı Salda için bir milat oldu"

Bakan Murat Kurum, Valilik ve AK Parti ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geçti. Bakan Kurum beraberindekilerle Beyaz Adalar kısmında yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Salda'da halk plajında ve Beyaz Adalar kısmında incelemelerimizi yaptık. Buraya 2 yıl önce yaptığımız ilk ziyaretimizde, Salda Gölü'nde hiç kimsenin kabul edemeyeceği görüntülere şahitlik etmiştik. Bu tablo hepimizi, milletimizi üzen bir tabloydu. Salda Gölü'nü korumak için hemen o gün harekete geçtik. O gün acil alınması gereken önlemlere dair kararlar alarak, Salda Gölü'nü koruma ve kurtarma projemizi başlattık. 2019 yılı Salda için bir milat oldu. Salda Gölü için çevreci, ekolojik ve doğa koruma eksenli örnek bir projeyi çok kısa sürede hazırladık. Bu bölgeyi 14 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan ettik" dedi.

"Salda Gölü'ne ne yazık ki kötü ve hoyratça kullanılıyordu"

Çalışmaları sürdürdükleri süreç içerisinde Emine Erdoğan ile Salda'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Salda Gölü projemizde hemen hemen son noktaya geldik. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yeşilin, beyazın ve mavinin bir arada olduğu Salda Gölü'müz yeryüzünün cennet köşelerinden biri olarak kalacak. Peki, bu 2 yıllık süreçte neler yaptık? Burada neler değişti? Salda Gölü ne yazık ki kötü ve hoyratça kullanılıyordu. Gölün hemen kıyısına kadar arabalarla giriliyordu. Yanında kamp kuruluyordu. Ve gelen ziyaretçiler ciddi bir kirliliğe sebep olmaktaydı. Hem bu kirliliği önlemek hem de gölün doğal yapısını muhafaza etmek için ilk önce araçların gölün kıyısına kadar girmesini engelledik. Göle girilen alanı, 3 bin 350 metre ahşap dubalarla araç girişine kapattık. Artık vatandaşlarımız, yürüttüğümüz projeyle doğal sit alanının 2 kilometre uzaklığında araçlarını bırakıyor ve bu alana o şekilde girebiliyor" diye konuştu.

"Bir çivi dahi çakmadık"

Göl çevresinde derme çatma, gelişi güzel kondurulmuş yapılar olduğunu aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Bütün bu yapıları kaldırdık. Yerine vatandaşlarımızın, günübirlik ziyaretlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, toprağa zarar vermeyecek şekilde düzenli alanlar tasarladık. Büfe, bölge halkımıza ekonomik katkı sağlayacak ve yöresel ürünlerini satabilecekleri birimler, duş ve soyunma üniteleri, sağlık birimi ve mescit gibi yapıları, çocuk oyun alanını; gölün 500 metre ötesinde, temelsiz, sökülür takılır, doğa ile uyumlu ahşap malzeme kullanarak yaptık. Alanda konaklama olmayacak. Yine, vatandaşımız için Salda Gölü'nün güzelliğini uzaktan gözlemleyebilecekleri seyir terasları da kuruyoruz. Daha önce taahhüt ettiğimiz gibi bu alanda bir çivi dahi çakmadık. Herhangi bir beton yapı kondurmadık. Çalışmalarımızın yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü, doğa dostlarıyla, gönüllülerimizle, minik çevre müfettişlerimizle ve sizlerle birlikte Salda Gölü'nde kutlayacağız. Salda Gölü ve çevresini ÖÇK bölgesi ilan ederek korunan alan büyüklüğünü 44 bin kilometrekareden 295 bin kilometrekareye çıkardık. Yani 8 kat artırdık. Bu alanda doğal yapının bozulmasına ve kirletilmesine 'dur' dedik."

"Salda Gölü çevresine bisiklet yolu yapılacak"

Alınan tedbirlerle Salda Gölü'nün su kalitesinin iyileştiğini de kaydeden Bakan Kurum, gölü atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak için arıtma tesisi çalışmalarının başladığını, gölde dumansız hava sahası oluşturulduğunu ve kurulan kamera sistemiyle 7/24 gölün izlendiğini anlattı. Göl etrafında doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu yapılacağını belirten Bakan Kurum, Salda, Yeşilova, Kayadibi ve Doğanbaba bölgesiyle göl çevresini tamamen dolaşacak ve bu yıl yarısının, önümüzdeki yıl ise tamamının bitirileceği 43 kilometrelik bir güzergah belirlendiğini söyledi.

"Salda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır"

Salda Gölü'nün bilim merkezi olması, ulusal ve uluslararası çalışmaların yürütülmesi, gençlerin, bölgenin doğal yapısı ve ekosistemini yakından takip edebilmesi için bir araştırma alanı oluşturduklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesine dair çalışmamızı da başlattık. Hakikaten doğa severlerle, yerel yönetimlerimizle, hocalarımızla Salda Gölü'nü en güzel haliyle geleceğe taşıyacak çok güzel bir doğa koruma projesini hayata geçirdik. Bugün Salda sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır. Bu mirası gözümüz gibi korumak hepimizin vazifesidir. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 2 sene önceki Salda ile bugünkü halinin arasında çok büyük bir fark var. Bunu herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bu tabiat harikasını evlatlarımıza tüm renklerini, berraklığını, doğallığını koruyarak bırakacağız. Tıpkı bugün olduğu gibi, sonsuza dek Salda Gölü bembeyaz kumları ve turkuaz sularıyla görenleri kendine hayran bırakacak."