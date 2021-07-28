Çevre Bakanı Kurum'dan Manavgat açıklaması: Hasar tespit çalışmaları için bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili hasat tespit için Antalya ve çevre illerden ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız."

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Sağlık Bakanı Koca, bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: