Manavgat'ta farklı bölgelerde orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle birçok ev yandı ve bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın şu an itibarıyla ilerlemesiyle ilgili maalesef rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangın büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut." açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli: Yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin, 53 kişinin dumandan etkilendiğini ve bir arazözün devrilerek, şoförünün ağır yaralandığını belirtti.

Pakdemirli, Manavgat ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada yapan Pakdemirli, yangını bir süre Ankara'daki yangın yönetim merkezinden takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Yangının 12.05 sıralarında çıktığını ve yangın kulesi tarafından tespit edildiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. 37 derece sıcaklığın, yüzde 14'ün altında nemin bulunduğu ve 50 kilometreden daha fazla esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncü baraj bölgesi, dördüncü Gebeci bölgesi. Şu an itibarıyla söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibarıyla ilerlemesiyle ilgili maalesef rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangın büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut."

Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ihmal araçlarıyla müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, 4 yerleşim yerinin tahliye edildiğini, gerekirse yeni bölgelerin de tahliye edilebileceğini bildirdi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey kısımlarının boşaltıldığına değinen Pakdemirli, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Etkilenen evler var, sera ve tarım alanları zararları var. Bunlarla ilgili şu anda tespit yapmak mümkün değil. 28 mahalleye enerji sebebiyle şu anda su verilmiyor." diye konuştu.

Bugün itibarıyla toplamda orman teşkilatının 28 yangınla mücadele ettiğini, 4'ü hariç, 24'ünün kontrol altına alındığını dile getiren Pakdemirli, Adana, Kadirli, Karaisalı ve Mersin'deki yangınların devam ettiğini söyledi.

"Şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor"

Bir gazetecinin, yangının dört noktada aynı anda çıkmasının düşündürücü olduğu yönündeki soru üzerine Pakdemirli, "Bizim işimiz şu anda yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya bizim ya da valilik tarafınca bununla ilgili açıklama yapılır." yanıtını verdi.

Pakdemirli, henüz sebeple ilgili bir bulgunun olup olmadığı yönündeki soruya yönelik, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an işin açıkçası konsantrasyonumuz da o değil. Ama henüz sebeple alakalı bir şey yok. Sebepler çok sonra da çıkabilir. Geçen sene biliyorsunuz Hatay'daki yangın, neredeyse bir sene sonra bunun sebebi ve yani müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey, yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Buradan da vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız, her şeyinizi geride bırakın mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin. Şu an itibarıyla bu tahliye edilen mahalleler dışında herhangi bir risk gözükmüyor. Ama tabi ki rüzgarın hızlı olması ve yerleşim yerlerine yakın olması da belirli riskleri barındırıyor. Şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor."

Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı yönündeki soruyu Pakdemirli, "Yangın bir savaştır, savaşı ne zaman, hangi dakika, saat bitireceğinize dair bir tahminiz olamaz. Yangınla ilgili, kontrol altına aldığımız zaman, dört tarafını çevirdiğimiz zaman sizlerle paylaşıyor olacağız." şeklinde yanıtladı.

AFAD'dan açıklama: Yangından 30 vatandaşımız etkilendi; bazı ahırlar yandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir.

Antalya AFAD Müdürlüğü’nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı: 27 yıllık yöneticiyim, hiç böyle bir yangın görmedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, CNN Türk canlı yayınında, "Bugün en kötü günümüzü geçiriyoruz Antalya olarak. Hiç böyle bir yangın görmedim, 27 yıllık yöneticiyim. İnşallah can kaybı olmadan söndürme işlemleri yapılır diye ümit ediyorum. İnsanlarımız tahliye anlamında evlerinden itfaiyeci arkadaşların yardımıyla boşaltılıyor. Şu ana kadar Allah’a şükür herhangi bir can kaybı yok” açıklamasında bulundu.

4 mahallenin boşaltıldığı bilgisini veren Böcek, "Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, Sayın Valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.

"1 uçak, 19 helikopterle havadan müdahale ediliyor"

NTV muhabirinin aktardığına göre, yangına 1 uçak, 19 helikopterle havadan müdahale ediliyor; 103 arazöz, 6 traktör sahada, 412 personel karadan çalışıyor. NTV'den Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in, "Kalemler bölgesinde özellikle yangın evlere yakın bir noktada. Bu evler boşaltıldı. Manavgat Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların hızla tahliyesi için çalışma başlatıldı" bilgisine düzeltme geldi. Canlı yayında yapılan açıklamada, " Manavgat Devlet Hastanesi’nde tahliye söz konusu değil, ancak durum takip ediliyor, ekipler yangının gidişatına göre tehlike söz konusu olursa müdahale için hazır bekliyor” denildi.

TIKLAYIN - Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti. Bölgeyi tamamen duman kaplarken yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Manavgat Kaymakamı: Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

NTV canlı yayına katılan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu öğlen saatlerinde başlayan bir yangın hava sıcaklığı yüksek. Poyraz etkili. Çok sıcak bir rüzgâr esiyor. Hızlı yayıldı rüzgârın etkisiyle. Yakındaki köyleri tehdit etmeye başladı boşalttık. Havadan müdahale devam ediyor. Uçaklar ve helikopterlerle. Görülmemiş bir şey. Allah beterinden saklasın. Çok üzücü can kaybı önemli ölçüde olmaz diye ümit ediyoruz. Şu an elimizde net bir bilgi var. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden bilgi geliyor. Ama şu an net olarak hastanelere intikal etmiş herhangi bir şey yok. Ama ihtimal dahilinde yaralı. Netleştiğinde, yangın kontrol altına alındığında daha net bir şey söyleyebileceğiz.

İlk başladığında Yeniköy’ün dağlık yamaçlarında başladı. Tek bir nokta olarak görünüyordu. Tabii bu yangında şeylerin fırlatmaları oluyor kozalaklar fırlatıyor. Süratle yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz ilgisiz bir yerde, yangına bir kilometre ötede yangınlar başlıyor. Bu da sıçramalardan kaynaklı yangınlar oluyor. Yangının tam üstüne henüz karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Sıçramaları karadan müdahale ederek iş makinalarıyla itfaiye araçlarıyla kontrol altına alıyoruz.

Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerdekinin bir süre daha mücadelenin yoğun bir şekilde devam etmesi gerekiyor ki kontrol altına alınsın."