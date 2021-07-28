Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
28 Temmuz 2021 15:48
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Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangının yerleşim yerlerine de sıçradığı öğrenildi. Öte yandan Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.
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İşte yangınlardan kareler:
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Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
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Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
3652
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
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Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
3852
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
3952
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4052
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4152
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4252
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4352
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4452
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4552
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4652
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4752
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4852
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
4952
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
5052
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
5152
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler
5252
Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler