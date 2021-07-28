T24 LogoT24 Logo

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

28 Temmuz 2021 15:48

152

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

252

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangının yerleşim yerlerine de sıçradığı öğrenildi. Öte yandan Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.

352

İşte yangınlardan kareler:

452

552

652

752

852

952

1052

1152

1252

1352

1452

1552

1652

1752

1852

1952

2052

2152

2252

2352

2452

2552

2652

2752

2852

2952

3052

3152

3252

3352

3452

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

3552

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

3652

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

3752

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

3852

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

3952

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4052

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4152

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4252

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4352

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4452

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4552

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4652

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4752

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4852

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

4952

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

5052

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

5152

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

5252

Manavgat’ta 4 ayrı bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarından kareler

manavgatantalyayangınorman yangını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24