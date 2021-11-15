Çevre Bakanı Kurum: Glasgow İklim Paktını, iş birliği ve uyum içerisinde kabul ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktı'nı, tüm taraflarla işbirliği ve uyum içerisinde kabul ettik” ifadelerini kullandı.

Bu yıl, 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında, Birleşik Krallık Başkanlığında İskoçya’nın Glasgow kentinde 26.’sı gerçekleştirilen İklim Değişikliği Taraflar Konferansını (COP26) tamamlandı.

COP 26’yı değerlendiren Bakan Kurum, “Ortak evimiz dünyanın ve insanlığın geleceği için tarihi öneme sahip olan konferansta; BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ile ilgili çeşitli uygulama hükümlerini kapsayan Glasgow İklim Paktını, tüm taraflarla işbirliği ve uyum içerisinde kabul ettik” dedi.

Kabul edilen pakt ile birlikte iklim değişikliği uyum finansmanının artırılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması ile verimli olmayan fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması çağrısında bulunulduğunu belirten Kurum, “Paris Anlaşması’nın uygulama kurallarını içeren Kural Kitabı’nda daha önce çözüme kavuşturulamayan piyasa mekanizmaları, piyasa dışı mekanizmalar, ulusal katkı beyanlarının ortak zaman çerçevesi, raporlama ve tablo formatları gibi konuları da Glasgow’da uzlaşı ile karara bağladık” bilgisini verdi.

"Ülke olarak taraf olduk"

Müzakerelere ilişkin detaylar veren Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bununla birlikte müzakerelerde en geç 2040 yılına kadar karayolu ulaşımında elektrikli araçlara geçiş, 2030 yılına kadar da ormansızlaşmanın sonlandırılması konulu deklarasyonlara ülke olarak taraf olduk. Yeşil dönüşümde hızlı yol almamıza destek sunacak Bisikletli ulaşım ve TOGG gibi sıfır emisyonlu iklim dostu ulaşım araçlarına dair yatırımlarımız 2040 yılı için mihenk taşı özelliği taşıyan gurur kaynaklarımız. Karbon nötr için oldukça yüksek önem taşıyan orman varlığımızı ilgili diğer kurumlarımızın desteği ile sürekli artırmanın yanında mevcudu koruma ve iyileştirme noktasında 2030 yılı hedefi de daha yeşil bir Türkiye hayalimizi her dem canlı tutacaktır.”



