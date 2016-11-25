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Politika

Çevre Bakanı: Bir belediyede 250 kişi çalışıyor görünüyor, ama 200'ü dağda!

"Diyarbakır Belediyesi’nde örneğini gördük, arka odada 3 tane PKK’lı oturuyor, geçici işçi olarak"

25 Kasım 2016 13:49

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eş belediye başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanmasının ardından kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde özel büro kurduğu iler PKK’lıların istimlak kararlarıyla vatandaştan haraç toplandığını iddia etti. Özhaseki, "Bir belediyede 250 kişi çalışıyor görünüyor ama 50’si orada, 200’ü dağda. Son KHK ile kayyım atanan belediyelerde daha önce hizmet alımı için yapılan sözleşmeler feshedilecek. Diyarbakır Belediyesi’nde örneğini gördük, arka odada 3 tane PKK’lı oturuyor, geçici işçi olarak" dedi. 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Özhaseki, TBMM’deki sohbetinde özetle şunları söyledi:

"Son KHK ile kayyum atanan belediyelerde daha önce hizmet alımı için yapılan sözleşmeler feshedilecek. Çünkü bir belediyede 250 kişi çalışıyor görünüyor ama 50’si orada, 200’ü dağda. Diyarbakır Belediyesi’nde örneğini gördük, arka odada 3 tane PKK’lı oturuyor, geçici işçi olarak.

"Şöyle yapıyorlar: Bir pafta önlerinde, ‘Bu kimin malı? Şunun malı.’ Buradan yolgeçiriyorlar. Arsanın sahibi adam, ‘Parselim bozuldu, ben oraya 10 - 20 daire yaptıracaktım’ diyor. Sonra da adama ‘Düzeltiriz, sen 100 bin lira ver, bu işi halledelim’ diyorlar. Bunun belgeleri ve görüntüleri var, sistemi çözdük. Vatandaşı haraca bağlıyorlar. Kayyum olarak atadığımız arkadaşlar, ‘PKK tarafından yönetilen belediyeleri temizleyelim. Eskiden yapılan işleri bitirelim. Sözleşmeleri bitirelim. Çünkü pislik akıyor’ diyorlar. Başka türlü temizleyemeyiz."

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