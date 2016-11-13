Çevre Bakanı: 15 milyarlık FETÖ taşınmazı hazineye geçti

Operasyonlar sonrası Doğu ve Güneydoğu’da yeniden yapılanmanın devam ettiğini belirten Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, 30 bin konutun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Taleplerle geleneksel detaylara yer veriyoruz. ‘Damda yatıyoruz’ dediler. Balkonları büyüttük. Salça kaynatacak yer yapıyoruz” dedi. Özhaseki, "'FETÖ' bağlantılı dernek, vakıf ve şirketlerin 15 milyar TL’lik taşınmazının hazineye intikal ettiğini" belirtirken, adli soruşturmalarla FETÖ bağlantısı olan kişi ve kuruluşlara ait 190 bin taşınmazın bloke edildiğini ifade etti.

Özhaseki, terörle mücadele operasyonları sonrasında Doğu ve Güneydoğu’da yeniden yapılanma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Sur haricindeki 6 yerleşim yerinde 1 yıl içinde, Sur’da 2 yılda çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi. Özhaseki, halkın talepleri doğrultusunda evlerde “geleneksel detaylar”a da yer verileceğini, evlerde “damda yatma”, “salça kaynatma”, “tavuk yetiştirme” ve “taziye alanı” gibi unsurları dikkate aldıklarını ifade etti. Bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularına yanıt veren Özhaseki, terör operasyonları nedeniyle 30 bin konutun kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Bölgede 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacağını kaydeden Özhaseki, “Zarar gören şehirlerde altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte 36 bin konut yapılacak. Sur dışındaki yerlerde bütün işlerimizi en geç 1 yıl içerisinde bitiririz. Sur’da çalışmaları 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Özhaseki, Sur’da Diyarbakır’ın klasik evlerinin yapılacağını söyledi.

Bölgede, vatandaşın talebine göre ev yapacaklarını anlatan Özhaseki, “İdil’de, Nusaybin’de ‘Evler tek katlı olsun, bizim tavuğumuz, ineğimiz var’ dediler. Ahır koyduk projeye. Kimileri ‘Damda yatıyoruz’ dedi. Balkonları 25-30 metreye çıkardık, balkonda yatsın madem. Bunları yapınca evleri istediler. Orada şepit pişirecek kadın, salça kaynatacak, ona uygun yerler yapıyoruz” dedi.

Müteahhitlerin bir kısmı şeytan

Ataköy ve Yedikule bostanları gibi alanlardaki yapılaşma konusunda Özhaseki, “Orada yapılaşma olur mu? Gerçi bu müteahhitlerin bir kısmı şeytan olduğu için oraya bile anahtar bulurlar vallahi” dedi.