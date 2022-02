Ceviz Ağacı filmine Londra'dan bir New York'tan iki ödül

Salgın nedeniyle hala vizyona girememiş olan Ceviz Ağacı filmi, New York’tan “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödülünü alarak döndü. Film geçen ay da London City Film Festivali’nden "En İyi Yabancı Film" ödülünü alarak ayrıldı.

Amerika’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of Moving Image Festival’in gala töreni cumartesi günü New York’ta yapıldı. Ceviz Ağacı filminin damgasını vurduğu törende film “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

NTV'de yer alan habere göre; festival yolculuğu devam eden Ceviz Ağacı, 14-20 Aralık'ta yapılacak olan Antakya film Festivali’nde ve ayrıca mart Ayında Moskova'da gerçekleşecek olan Leonid Khromov International Film Festival’de de yarışacak.

Dramatik anlamda gerilimi de koruyan bir kurguyu daha önce çekmiş olduğu Üç Yol filmindeki şiirsel atmosfer deneyimini geliştirdiği bir yapıyla buluşturan Faysal Soysal, içerik olarak darbelere ve kadın cinayetlerine bugüne kadar yapılan örneklerinden farklı pencereden bakıyor. Türkiye’nin edebiyat birikimini ve sinemayı çok yetkin bir sinematografik formla buluşturan Ceviz Ağacı, darbeden sonra intihar etmiş olan bir gardiyanın oğlu Hayati’nin hayatını ele alıyor.

Karısı ve geçmişi ile olan problemlerini aşmanın üstesinden gelemeyen Hayati, kendini kaderin baş döndüren çarkları içerisinde buluyor. Kaçmak istedikçe yazgının onu kaçtığı şeye dönüştürdüğü bir çıkmaza sonunda teslim olan Hayati, başta kendini ve sonra herkesi, en çok da izleyip de ses çıkarmayanları sorumluluğa davet ediyor.

Pandemi sebebiyle hala vizyon bulamayan film, gittiği festivallerden başarı ve övgülerle dönüyor.