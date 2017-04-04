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Kültür-Sanat

Çevirmenleri 10 dilde Ahmet Ümit'i anlatacak

Ahmet Ümit sempozyum açılış panelinde yer alacak

04 Nisan 2017 16:06

Türkiye'nin en çok satan yazarlarından ve romanları 20’den fazla dilde yayımlanan Ahmet Ümit’in çevirmenleri 7 Nisan’da Okan Üniversitesi Beyoğlu Kampusu’nda gerçekleşecek sempozyumda bir araya gelecekler. 10 dilden çevirmenleri Ahmet Ümit'in edebiyatını anlatacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edebiyat Sınırları Ortadan Kaldırır - Dünya Dillerinde Ahmet Ümit’i Çevirmek’ başlıklı sempozyumda çevirmenler, Ahmet Ümit özelinde, Türk yazarlarının kendi dillerine çevrilmesini de tartışacak. Romanları İspanyolcadan İngilizceye, Rusçadan Çinceye, Almancadan Arapçaya kadar 20’den fazla dilde 60’ı aşkın ülkede yayımlanan Ahmet Ümit de sempozyum açılış panelinde yer alacak. 

Evgeniya Iarionova (Rusça), Rafael Carpintero Ortega (İspanyolca), Rakesh Jobanputra (İngilizce), Sabine Adatepe (Almanca), Barbara La Rosa (İtalyanca), Aneta Matovska (Makedonca), Elen Ivanova (Bulgarca), Nina Rajkovic (Hırvatça), Thanos Zarangalis (Yunanca), Vesna Gazdic (Sırpça) gibi çevirmenlerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumla birlikte ayrıca, ay boyunca Okan Üniversitesi Beyoğlu Kampusu'nda, Ahmet Ümit’in bütün dillerde yayımlanan kitaplarının kapakları ve okurlarla buluşmalarından çekilen fotoğraflar sergilenecek.

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