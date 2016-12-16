Çevirmen ve yazar Bertan Onaran hayatını kaybetti

Cervantes, Emile Zola, Stendhal, Albert Camus, Mayakovski, Jules Verne gibi yazarların başyapıtlarını Türkçe'ye kazandıran çevirmen ve yazar Bertan Onaran, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Onaran, Cervantes’in başyapıtı Don Quijote’yi ilk kez tam metin olarak Türkçeye çeviren çevirmen olarak tanınıyordu.

Bertan Onaran kimdir?

1937'de doğan Onaran Haydarpaşa Lisesini, İÜ Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. İlk çevirilerini 1963 yılında yayımladı. 1964’te Memet Fuat’la tanıştı, eserlerini çevirdiği yazarlar arasına Andre Gide, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Mayakovski katıldı. Ardından Saint-Exupery, Marguerite Duras, Albertine Sarrazin, Gilles Martinet’den çeviriler yaptı. Cervantes’in başyapıtı Don Quijote’yi ilk kez tam metin olarak çevirdi. Wilhelm Reich’ın bütün kitaplarını Türkçeleştirdi. André Malraux, Émile Zola, Stendhal, Panait Istrati, Eugène Ionesco, Alain Robe Grillet, Nathalie Sarraute’dan çeviriler yapan Bertan Onaran’ın 1972’de Beauvoir’dan aktardığı Konuk Kız’a TDK çeviri ödülü verildi.