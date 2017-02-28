Cevdet Erek, Venedik Bienali'nde kulakları 'ÇIN'latacak

Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda, sanatçı Cevdet Erek’in "ÇIN" başlıklı işi yer alacak. Türkiye Pavyonu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda 13 Mayıs – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında Venedik Bienali’nin ana mekânlarından Arsenale’deki Sale d’Armi’de olacak.

Bu yıl Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alacak ÇIN başlıklı işin kavramsal çerçevesi, 27 Şubat Pazartesi akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Cevdet Erek sunumunda, 2000’li yılların sonlarından beri üretmekte olduğu Ritimler Mekânı, Cetveller ve Ritim Çalışmaları ve Ses Süslemeleri adlı iş serileri ve diğer işlerinde kullandığı bazı yöntem ve kavramları; sesler, görüntüler ve toplantı sırasında yaptığı çizimlerle örnekledi.

İşin hazırlık sürecinde yapılan ve çeşitli mecralarda paylaşılan etütlerden de örnekler veren "Çın, aslında bir ses taklidi. Çok basit bir metal sesin taklidi de bir çındır. Müzisyenlerde ya da mimarlarda başka bir terimle, akustik diye kullanılır. Sesin mekana verdiği tepkidir aslında. Kulak çınlaması da bir çındır" diye konuştu.

Cevdet Erek, şunları söyledi:

“Yerinde deneyimlenmesi için yapılan bir mekân işini halen oluşum aşamasındayken burada tarif etmeye çalışmak yerine, bir hazırlık egzersizi olarak şöyle bir hayali beraber kurmayı öneriyorum: Uzakta etrafı çitle çevrili bir harabe, içindeyse oradan gün boyu ayrılmaması gereken bir görevli var. Görevli, sessizlik içinde dolanırken, etrafı dikkatlice süzen bir ziyaretçiyi ve onun sayesinde binlerce cırcırböceğinin konserini fark ediyor. Uzaktan, birbirleriyle konuşmaya çalışan bu ikili, bir anda meydana gelen şiddetli bir sesin verdiği kulak acısından aynı anda kısacık haykırıyorlar. Sonra, görevli, geceleyin, başka bir yerde, pencereyi iki parmak, gürültüyü bir tık açık bırakarak kulak çınlamasını bastırmaya çalışırken bir alarm sesi giriyor içeri: ‘viyuviyuviyuviyu’. Sonra bu hayalin başına dönüp aynı sırayla bir daha hayal etmeyi deniyor”

"Bienalde paylaşılacak olan mimari uygulamaların dergiler ve yayınlar ile birlikte literatüre kazandırılmasını istiyoruz. Eseri bir takımla gerçekleştirdik. Sergide proje koordinatörü Yelin Bilgin, mimar Gürden Gür ve Elif Tunçel, sanat tarihçisi ve kardeşim Ayşe Erek ile görsel kimlik tasarımcısı Yetkin Başarır yer alacak"

"Kalıcı ve sürekli bir etkileşim sağlamayı amaçlıyoruz"

Toplantıya sanatçı Cevdet Erek ile birlikte İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ile Türkiye Pavyonu Sponsoru Fiat adına Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, 2004 yılından bu yana yurt dışında etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek "2007 yılından bu yana da Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstleniyoruz. Başlangıcından bu yana bu çalışmalarımızla amaçladığımız Türkiye ve global ölçekteki kültür-sanat evreni arasında kalıcı ve sürekli bir etkileşim sağlamak oldu" dedi.

"Venedik Bienali’nde 2014 yılında, 21 destekçinin de katkılarıyla başardığımız kalıcı mekân tahsisi, bu açıdan da büyük bir önem taşıyordu" ifadesini kullanan Taner, "Bu düzenli katılımımızın, ülkemizin kültür-sanat alanındaki üretim ve başarılarının yurtdışında yankı bulması için çok önemli bir platform sağladığına inanıyoruz" diye konuştu.

Fiat adına konuşma yapan Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu da, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında olduğu gibi 2017 yılında da Türkiye Pavyonu'na destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Çolakoğlu, "Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alan işlerin destekçisi olmaktan ve ülkemizin yurt dışında temsil edilmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Cevdet Erek kimdir?

1974’te İstanbul’da doğan Cevdet Erek, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladığı Mimarlık eğitimi sırasında ve sonrasında Nekropsi müzik grubunda ve çeşitli mimari ofislerde çalıştı. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) Ses Mühendisliği ve Tasarımı eğitimini tamamladıktan sonra 2004-2005 yıllarında Amsterdam’daki Rijksakademie’de misafir sanatçı olarak bulundu. Yerleştirmeleri ve performansları dOCUMENTA (13) (2012), İstanbul Bienali (2003, 2013 ve 2015), Sidney Bienali (2016), Şarika Bienali (2013), Stedelijk Müzesi (2014), MAXXI (2014 ve 2015), İstanbul Modern (2014, 2015 ve 2016), Arter (2011), SALT (2012 ve 2015) vb. etkinlik ve kurumlarda sergilendi. Önemli kişisel sergileri arasında Alt Üst (Spike Island, Bristol, 2014) ve Week (Hafta) (Kunsthalle Basel, 2012) bulunmaktadır. Kitaplarından SSS – Sahil Sahnesi Sesi (2008) BAS tarafından, Room of Rhythms 1 Walther König (2012) tarafından ve Az Boş Belki (2015) Revolver/Artist tarafından yayımlandı. SSS – Sahil Sahnesi Sesi ile North Rhine-Westphalia Sanat Vakfı tarafından verilen Nam June Paik Medya Sanatı Ödülü’ne değer görüldü (2012). Kaan Müjdeci’nin uzun metraj filmi Sivas’ın (71. Venedik Film Festivali – Özel Jüri Ödülü, 2014) ses-müzik direktörlüğünü yaptı; Emin Alper’in uzun metraj filmi Abluka’nın (72. Venedik Film Festivali – Özel Jüri Ödülü, 2015) müziklerini yaptı ve ses tasarımını Cenker Kökten ile birlikte geliştirdi. 2011’den beri İTÜ’de dersler vermekte ve İstanbul’da yaşamakta.

Türkiye Pavyonu sergisi hakkında

2007 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu sergisi, İKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, 2014-2034 yılları arasında Türkiye’nin kullanımına tahsis edilen Arsenale’deki uzun süreli mekânda yer alıyor. 57. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, Fiat sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, TC Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde ve SAHA Derneği’nin prodüksiyon desteğiyle gerçekleştiriliyor.



Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi ne zaman başlıyor?

Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi, 13 Mayıs tarihinde izleyicilerin ziyaretine açılıyor. 26 Kasım’a kadar devam edecek bienalde, Christine Macel’in küratörlüğünde Arsenale ve Giardini’de gerçekleştirilecek “Viva Arte Viva” başlıklı ana serginin yanı sıra, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 85 ülkenin sergisi yer alacak.

Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu'nda

kimler var?

Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu’nda sanatçı Ali Kazma, Arter'in küratörlerinden Başak Doğa Temür, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, küratör ve İstanbul Modern Müzesi Sanat Danışmanı Paolo Colombo ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep İnankur yer alıyor.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu hakkında...

Türkiye, Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi’nde ilk kez 1991 yılında Beral Madra’nın kişisel çabaları ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yer aldı. Beral Madra, 1991-2001 yılları arasında bienalde yer alan Türkiye sergilerinin küratörlüğü ve komiserliğini üstlendi. 2003 yılında TC Dışişleri Bakanlığı’nın da desteğiyle kiralanan mekân ile kalıcılaşan Türkiye Pavyonu’nun ilki, 2007 yılına dek Türkiye’nin Venedik Bienali’ne katılımını sağlamaya devam eden Beral Madra’nın küratörlüğü ve komiserliğinde gerçekleşti.

Türkiye Pavyonu’nu 2007 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı düzenliyor. Bienale davet edilecek sanatçı ve sanatçıları belirleyecek küratör, iki yılda bir değişen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu tarafından öneriliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Türkiye, 2014 yılından itibaren Venedik Bienali’nde uzun süreli bir mekâna sahip oldu. Arsenale’de 2014-2034 yılları arasında tahsis edilen bu mekân sayesinde Türkiye Pavyonu, 2014 yılında ilk kez Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde de yer aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı hakkında...

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılında kuruldu. İKSV'nin temel amaçları, İstanbul'u dünya kültür sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Filmekimi’nin yanı sıra yıl boyunca özel etkinlikler düzenleyen vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon ile etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu ve Fransa’daki Cité International des Arts sanatçı atölyesindeki bir misafir sanatçı programının koordinasyonunu da üstlenen İKSV ayrıca kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.