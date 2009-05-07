Cevapsız arama tuzağına sakın düşmeyin

Cevapsız arama şeklinde yapılan 'Alo' tuzağına düşenlerin görüşmesinin dakikası faturaya 50 dolar olarak yansıyor.





Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un soru önergesiyle gündeme getirdiği telefonlardaki "Alo" tuzağına ilginç bir yanıt verdi.



MHP'li Tankut, cep ya da sabit telefonlara +393 ile başlayan numaralardan cevapsız arama şeklinde yapılan "Alo" tuzağını soru önergesiyle gündeme taşıdı. +393 ile başlayan numaralardan yapılan cevapsız çağrıyı gören vatandaşların merak ederek geri aradığında karşılarına çeşitli dillerde bant kaydının çıktığını belirten Tankut, bu şekilde yapılan görüşmelerin dakikasının ise 50 dolar civarında bir rakam olarak faturalara yansıdığını söyledi.

Tankut, "Bu yapılan geri arama vatandaş tarafından yapıldığı için bir itirazın yapılması da mümkün olmamakta. Ayrıca yurt içindeki bazı GSM şirketlerinden alınan hatların sahibi olan kötü niyetli kişilerden gelen mesajlar ile vatandaşların araması istenilerek benzer şekilde tuzağa düşürülmek istenmekte" dedi.



Önlersek İtalya ile konuşulamaz



Soru önergesine cevap veren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise bakanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ve GSM işletmecilerine bu konuda herhangi bir şikayet başvurusu yapılmadığını söyledi.

Şikayet başvurusu olmasa da GSM işletmecilerinden tüketicileri istenmeyen mesajlar ya da aramalara karşı bilgilendirmeleri için internet sitelerinde gerekli bilgileri vermeleri konusunda dikkat etmelerinin istendiğini belirten Yıldırım, "Öte yandan +393'le başlayan numaralara karşı aramaların durdurulması, İtalya'ya yapılacak aramaların engellenmesi sonucunu doğuracaktır" diye konuştu.







