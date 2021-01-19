Eski Galatasaraylı Cevad Prekazi: Tabii ki Mesut Özil, Hagi'den daha iyi

Geçen günlerde İstanbul'a gelen ve transferinin resmen açıklanması beklenen Mesut Özil transferi Türkiye spor gündeminin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. 'Ülkeye gelen en iyi oyuncu kim?' sorusunun cevabı aranmayı sürdürürken, Galatasaray'ın eski oyuncusu Cevad Prekazi de bu tartışmalara katıldı. Prekazi, 'Hagi mi Mesut mu?' sorusuna "Tabii ki Mesut Özil, Hagi'den daha iyi" cevabını verdi.

Ajansspor'dan Ahmet Uykan'ın sorularını yanıtlayan Prekazi, Galatasaray'ın Lig'deki durumu, Şenol Güneş'in Milli Takım performansı, ve Hagi-Mesut kıyası konularına ilişkin görüşlerini belirtti.

İşte Prekazi'nin söyleşisinden öne çıkanlar:

"Galatasaray'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli değil"

"Tabii ki en iyisini Fatih Terim bilir, fakat bana göre yeterli değil. Öncelikle Muslera sakatlandığı zaman onun yerine iyi bir kaleci bulamadılar. Çünkü bana göre Muslera takımın yarısı. Stoperleri Beşiktaş derbisinde de gördük; iki golde de büyük hatalar yaptılar. Sağ bek de problem. Orta sahaya da ekstra futbolcu lazım. Bir de forvete takviye gerek."

"Boşver Belhanda'yı"

"O kim! Tanımıyorum ben öyle birini. Kim o? Boşver Belhanda'yı. Ben onu mahalle takımım da bile oynatmam. Emre Akbaba ondan çok daha iyi. Sakatlığı yüzünden daha eski formunu bulamadı."

Tabii ki Mesut Özil

Mesut Özil'i Hagi ile kıyaslayanlar var. Sence Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu kim sorusuna yanıt veren Prekazi şunları söyledi:

"Ya kardeşim Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu. Almanlar'ın bir numaralı futbolcusuydu. Tabii ki Mesut, Hagi'den daha iyi. Mesut, Real Madrid ve Arsenal'daki ilk yıllarında çok başarılıydı. Fakat daha sonra düşüşe geçti. Belki İngiltere'de umduğunu bulamadı ve farklı takımlara gitmek istedi. Ama onu satın alacak parayı kimse veremeyince Arsenal'de kaldı. Demek ki şimdi Fenerbahçe, Mesut'un istediği parayı verdi ki geldi."

Şenol Güneş, Milli Takım'ını kötü yönetiyor

"Burak Yılmaz o yaşına rağmen Fransa'da süper oynuyor. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da aynı şekilde iyi futbolcular. Türkiye'de çok yetenekli oyuncu var ama onları oynatacak teknik adam yok. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral'i de unutmamak lazım. Bu oyuncu grubuyla Dünya Kupası'nda çok başarılı olunabilir. Fakat Şenol Güneş, Türk Milli Takım'ını çok kötü yönetiyor."

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