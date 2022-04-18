ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri 23 Mayıs’ta sahnede

ÇEV Sanat’ın yurtdışında Türkiye'yi temsil eden genç müzisyenlerinin performanslarını sergileyeceği 23 Mayıs akşamı AKM’de gerçekleşecek konserde Haldun Dormen onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak. Projenin daimi gönüllüsü sanatçı Halit Ergenç de gecede yer alarak genç müzisyenlere destek verecek.Konserin biletlerinden elde edilen gelir ile genç müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlanacak.

Dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı konserde Aliyev Türk enstrümanları ve çello ile Doğu ve Batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde ÇEV Sanat’ın genç müzisyenlerinden kemanda Deniz Erten İspir, Ezgi Su Apaydın, Deniz Şensoy, Doğa Altınok, Duru Önhon ve Defne Güngör perküsyonda Elman Mecid, piyanoda Damla Ece Karataş ve Fikret Uçar, violada ise İklim Özenli ‘Olten Flarmoni Orkestrası’ eşliğinde performanslarını sergileyecekler.

ÇEV Sanat’ın önderliğinde kültür ve sanat alanındaki kurumlardan KUSAV (Kültür ve Sanat Vakfı), Epos7 Derneği ve Olten Sanat Vakfı bu etkinlikte bir araya geliyor.

23 Mayıs Pazartesi akşamı AKM’de yapılacak ÇEV Sanat Konserinin biletlerine ÇEV Sanat’tan www.biletinial.com dan ulaşabilecek.