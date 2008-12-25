ÇETKODER İsviçre'de temsil edilecek

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, katı atıkların ayrıştırılması çalışmalarının dikkat çektiğini ve İsviçre'de düzenlenecek bir konferans için davet aldıklarını belirtti.



Göktaş, yaptığı açıklamada, ÇETKODER'in gönüllü ve ücretsiz olarak yaptığı toplumsal kalkınma, toplumsal bilinçlenme ve toplumsal mutabakat çalışmaları içinde 2 yıldır başarı ile sürdürdükleri ve ülke genelinde uygulamaya koyduğu katı atıkların ayrıştırılması çalışmalarının ilgi gördüğünü belirtti.



81 ilin 54'ünde başarı ile sürdürülen çalışmalarda halkın bilinçlendirilmesi yönünde büyük başarı elde ettiklerini dile getiren Göktaş, açıklamasında şunlara yer verdi: ''Derneğimiz yurt genelinde uygulamaya koyduğu bu çalışma ile şu an 54 ilde ayda 400 ton evsel atığı ayrıştırıp ekonomiye geri dönüşümünü kazandırmayı başardı. Amacımız, tüm illerde bu uygulamayı yaygın hale getirip milyonlarca ton evsel atığı ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırmaktır. Bu amaçla bahsettiğimiz illerde ve ilçelerinde mensuplarımız gönüllü olarak mavi renkte dörtlü rulo halinde bu güne kadar 154 ton plastik çöp poşeti (torba) dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdi.



Dernek olarak yaptığımız bu çalışmalarda hem halkın aydınlanmasını sağladık hem de ekonomik bağlamda bölgesel ve yöresel belediyelere katkıda bulunmalarını sağladık. Çöpte çok büyük bir zenginlik olduğu unutulmamalıdır. Şu anda bu sektörden binlerce kişide ekmek yemektedir. Yaptığımız çalışmaları ve bu hususlardaki görüşlerimizi, elde ettiğimiz sonuçları ortaya koymak ve küresel ekonominin çevreye, doğaya verdiği tahribatı, çözüm yollarını konuşmak tartışmak amacıyla 25 Ocak 2009'da İsviçre'nin Zürih kentinde AB'ne ait yerel yönetimlerin katılımı ile oluşan konferansa konuşmacı olarak katılacağım.''

