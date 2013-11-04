Çetin Doğan'dan Yalman'a: Haberi yoksa, komutanlık koltuğuna niye oturdu

28 Şubat Davası'nın tutuklu sanıklarından ve Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün bir gazeteye verdiği röportajda, kendisini eleştirerek, "Üç günlük seminerin bir gününde emrime aykırı olarak, EMASYA Planı'nın görüşüldüğünü, seminere gönderdiğim müşahit generalden öğrendim" diyen, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'a yönelik, "(Benim haberim yok) diyorsa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu, anlamış değilim. TSK'da emir komuta zincirine isyan etme hakkı yoktur, başı bozukluk söz konusu değildir, orası Yeniçeri Ocağı değildir" dedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, çapraz sorgu sırasında müşteki avukatlarından Emrullah Beytar'ın, emekli Orgeneral Yalman'ın bir gazeteye verdiği röportajdan alıntılar yaparak, "Balyoz davası ile 28 Şubat Davası'nı ilişkilendirmesi" üzerine söz alan emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Yalman'ın üç günlük seminerin bir gününde emrime aykırı olarak, EMASYA Planı'nın görüşüldüğünü, seminere gönderdiğim müşahit generalden öğrendim" ifadelerini eleştirdi.

Doğan, şunları söyledi:

"Aytaç Yalman senaryo göndermiş seminere, bu senaryoyu oynamayın diye mesaj çekmedi. '5-7 Mart tarihlerinde ise 'Kuvvet 2010' göndereceğim bunu oynayın' dedi. 31 Ocak tarihine kadar gelmedi, o dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından olasılığı en yüksek senaryo gönderilmiştir. 'Benim haberim yok' diyorsa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu, anlamış değilim. TSK'da emir komuta zincirine isyan etme hakkı yoktur, başı bozukluk söz konusu değildir, orası Yeniçeri Ocağı değildir."