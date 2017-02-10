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Medya

Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin; reyting yarışı nasıl bitti?

Fatih Portakal ile Ana Haber, 5. sırada yer aldı

10 Şubat 2017 13:29

Reytinglerde 9 Şubat Perşembe günü ekrana gelen yapımların sıralaması belli oldu.

Total'de, Kanal D'de ekranlara gelen "Vatanım Sensin" dizisi, birinci sıradaki yerini korurken; Star TV'de yayınlanan "Cesur ve Güzel" dizisi ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB grubunda ilk dizi yerini korurken, 3.'lük "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber"in oldu. oldu.

Ana haber bültenleri arasındaki reyting yarışını ise "Show Ana Haber" kazandı. Listede dördüncü sırada yer alan "Show Ana Haber"i beşinci sıradaki "Fatih Portakal ile Ana Haber takip etti." Listeye yedinci sıradan giren "ATV Ana Haber" ise, ana haber bültenleri yaşında üçüncü sıraya yerleşti. Listeye  "Ahmet Hakan'la Ana Haber" on dokuzuncu sıradan girdi.

9 Şubat 2017 tarihli reyting listesinde, Total'de ilk 20 şöyle:

 

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