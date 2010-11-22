-ÇEŞME'YE OSMANLI KENTİ KURULACAK ÇEŞME (A.A) - 22.11.2010 - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeyle 16. yüzyıl dönemi Osmanlı kenti yeniden canlandırılacak. Dubaili Emaar şirketi ortaklığıyla Çeşme Proje Uygulama Şirketi tarafından gerçekleştirilecek ''Bazarin-Osmanlı Kenti'', Türk turizmine yeni bir soluk getirecek. Çeşme Proje Uygulama Şirketi'nin sorumlusu Bedri Esmer, yaptığı açıklamada, Dubaili Emaar şirketi ile gerçekleştirecekleri projeyle ilçede 16. yüzyıl döneminden bir Osmanlı kenti inşa edeceklerini söyledi. Projenin Germiyan ile Reisdere bölgesindeki 10 bin dönüm büyüklüğündeki arazi üzerine yapılması planlandığını belirten Esmer, şunları kaydetti: ''Dubaili Emaar şirketiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında projeye Ocak ayında başlanılması düşünülüyor. Yapılması planlanan kentte, Osmanlı döneminin en güçlü olduğu zaman olan 16. yüzyıl dönemi tekrar canlandırılacak. Oluşturulacak bu kent içinde semt isimleri dönemin bilinen şehirlerinden İstanbul, Manisa, Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi adlar taşıyacak. Ayrıca bu kentte altın ile kıymetli taşların işleme ve satış merkezleri oluşturulacak.'' -ÇEŞME TURİZMİ SINIF ATLATACAK- ''Bazerin-Osmanlı Kenti'' projesinin, yurt dışındaki yüksek gelir düzeyine sahip kesimi hedeflediğine işaret eden Bedri Esmer, ''İyi para harcayabilecek turistlere yönelik bu cazibe merkezinde, Osmanlı döneminde üretilmiş tasarımlarıyla altın satış yerleri, kuyum ve sarraf çarşıları yapılacak. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kurulacak atölyeler ile tekrar hayata geçirilecek'' diye konuştu. Oluşturulacak Osmanlı kentinde bir de altın borsası kurmak istediklerini belirten Esmer, bunun için de yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerinin sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir sorunun yaşanmadığını bildirdi. -PARAYI VEREN "SULTAN" OLACAK- Bedri Esmer, inşa edilecek Osmanlı kentinin ücretli olarak ziyaret edilebileceğini ve ziyaretçilerine 16. yüzyıl Osmanlı ihtişamını yaşama fırsatı sunacaklarını da ifade ederek, ''Oluşturulacak bu kentti gezmek ve Osmanlı dönemini yaşamak isteyen ziyaretçiler belli bir ücret ödemek zorunda olacaklar. Ücretini ödeyenler ise burada Osmanlı dönemini tekrar yaşayacaklar. Ayrıca insanlara kendilerini 'Sultan' gibi hissetme şansı vereceğiz'' dedi.