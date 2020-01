Çeşme'nin ilk uluslararası yelken yarışması "Arkas Aegean Link Regatta" başladı

Çeşme'nin ilk uluslararası yelken yarışı Arkas Aegean Link Regatta'da başladı. İlk gün Çeşme açıklarından yarışa başlayan tekneler, Alev Adası- Uzun Adalar rotasındaki mücadele ardından 17-19 deniz mili yol katederek Sakız Adası'na varacak. Yarışta 45 tekne ve 450 yelkenci, 50 mil yol katedip IRC 1-2-3-4-5 ve destek kategorilerinde kupa için mücadele edecek.

Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve International Çeşme Yacht Club (ICYC) ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas'ın desteği ile düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta'da açılış kokteyli de Çeşme Marina'da yapıldı.



Kokteylde konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, şöyle dedi:



"40'ın üzerinde yatımız buradan komşu ülkeye yarış halinde olacaklar. Yarışın Çeşmemize, ülke tanıtımına Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlamasını umuyorum" diye konuştu. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bu yarışın Çeşme'de yapılmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum."



TYF Başkanı Özlem Akdurak, bu işe gönül veren çok sayıda insan bir araya gelince bu organizasyonun dört dörtlük olacağının en başından itibaren belli olduğunu anlatırken, "Dostluk dileklerimizi karşı kıyıya ulaştırın ve denizlerimizde var olmaya devam edin" temennisinde bulundu.



Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, şunları söyledi:



"Çeşme'de doğdum, büyüdüm, hala burada yaşıyorum. Her zaman 'Neden yurtdışında olduğu gibi Çeşme'de de uluslararası yelken yarışları yok' diye düşündüm. Çeşme'de böyle bir yarış organize etmek için kendime söz vermiştim. Her şey hayal etmekle başlar. Benim hayalim de bu sene gerçekleşti. Her geçen yıl daha çok tekneyi alarak yurtdışında olduğu gibi 100-150 tekneni yarışa katıldığını hayal ediyorum."



EAYK Başkanı Akif Sezer de, "Arkas gibi bir İzmir değerinin İzmir'in yat kulübüne destek olması bu güzel sinerjiyi yarattı. Katılan bütün kulüplere, destek verenlere, özellikle Arkas'a yelken camiasına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu yarışın marka haline geleceğinden eminim" diye konuştu.

Ödül töreni 27 Ağustos'ta

Ilıca Körfezi'nden, Çeşme merkezinden, Ovacık'taki plajlardan ve Sakız Adası'ndan izlenebilecek Arkas Aegean Link Regatta'da Sakız Adası'na ulaşacak tekneler, yarın yorgunluk atacak. 26 Ağustos Cumartesi günü 16-18 deniz mili katedecek yelkenciler, Sakız-Kuzey Kardinali-1 Numaralı Şamandıra-2 Numaralı Şamandıra rotasında ilerleyecek. 27 Ağustos Pazar günü ise Alaçatı açıklarında yarışacak ekipler, 4 günlük yarışın ardından Before Sunset Beach'te gerçekleştirilecek kapanış ve ödül gecesinde ödüllerine kavuşacak. (DHA)