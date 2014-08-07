T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çeşme'de müşteriye dayak atan 2 bodyguard işten atıldı

Before Sunset'in işletmecisi Kerem Erhan yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve olaya karışanlardan özür dilediklerini açıkladı

07 Ağustos 2014 10:14

İzmir Çeşme'nin popüler mekanlarından Before Sunset'te bir müşterinin bodyguardlar tarafından dövülmesinin ardından işletmeci Kerem Erhan, bodyguardların işlerine son verildiğini söyledi. Erhan, olayın gerçekleşmesi hakkında "Diğer müşterilerden çok şikayet gelince, yanlarına bir bodyguard gönderdik. İçki servisini kestik ve hesap gönderdik. O sırada bodyguard’ın kafasına kağıt peçeteyi buruşturup attı bir tanesi. Diğeri de barın oradan gelerek bodyguard’a yumruk attı. Yani ilk yumruğu atanlar onlar" dedi. 

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'nun önceki gün köşesine taşıdığı kavga olayında bodyguardlar işten çıkartıldı. 

Semercioğlu'nun görüştüğü Before Sunset'in işletmecisi Kerem Erhan yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve olaya karışanlardan özür dilediklerini açıkladı.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet'te, "Çeşme'de müşteriye dayak atan 2 bodyguard işten atıldı" başlığıyla yayımlanan (7 Ağustos 2014) yazısı şöyle:


Çeşme'de müşteriye dayak atan 2 bodyguard işten atıldı 


Çeşme’nin en popüler beach’lerinden Before Sunset’te yaşanan bodyguard terörünü geçen gün yazdım. İki gündür bu korkunç dayak konuşuluyor, tartışılıyor. 
Before Sunset’e bugüne kadar hiç gitmedim, sahiplerini de tanımıyorum.
Ama bir de olayı onların ağzından dinlemek istedim ve işletmeci Kerem Erhan’ı aradım.
Yaşanan olay nedeniyle çok üzgündü...
“Üç senedir en ufak bir olay yaşanmadı mekânımızda, en çok dikkat ettiğimiz şey buydu” dedikten sonra olayı anlattı:
“Kavgaya karışanlar kalabalık bir gruptu. Diğer müşterilerden çok şikayet gelince, yanlarına bir bodyguard gönderdik. İçki servisini kestik ve hesap gönderdik.
O sırada bodyguard’ın kafasına kağıt peçeteyi buruşturup attı bir tanesi.
Diğeri de barın oradan gelerek bodyguard’a yumruk attı. Yani ilk yumruğu atanlar onlar.
Bunlar kamera kayıtlarında var ve jandarmaya teslim ettik.
Sonra ortalık birden karıştı ve istenmeyen bu görüntüler ortaya çıktı.
Haftanın sadece iki günü bodyguard koyuyoruz mekâna.
Bodyguard bulundurmayı seven bir mekân değiliz zaten.
Ne olursa olsun dayak olayı affedilmez.
Sizin de yazdığınız gibi sadece mekândan çıkarmamız gerekiyordu.
Ancak 5-10 bodyguard’ımız yok ki bunu yapalım. Ortalık bir anda karıştı ve iki bodyguard da yumruklarla karşılık verdi.
Hiçbir şekilde tasvip edilemez bu durum.
Kusurlu olduğumuzu söyledik, ben bizzat B.D.’yi arayıp özür diledim, ‘Yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız’ dedim.
Bodyguard’ları da hemen işten çıkardık zaten.
Biz sadece Çeşme’nin değil, Türkiye’nin en düzgün işletmelerinden biriyiz.
Ama ortaya çıkan fotoğraf, ‘müşterisini döven bir mekân’ oldu.
Bundan dolayı çok üzgünüz 
Dayak yiyen B.D. ve ailesi çok haklı, kim olsa çocuğunun bu halde olmasına tepki gösterir.
Onları bir kez daha arayıp özürlerimizi ileteceğiz.” 

ETİKETLER

izmirçeşmebefore sunsetdayakbodyguardcengiz semercioğlukerem erhanişletmemüşteri

İlgili Haberler

Çeşme'de 4 bin lira hesap, üstüne tekme tokat dayak!

Cengiz Semercioğlu, bir tanıdığının Çeşme'de bir plajda bodyguardlar tarafından nasıl darp edildiğini yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24