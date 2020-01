İzmir Çeşme'nin popüler mekanlarından Before Sunset'te bir müşterinin bodyguardlar tarafından dövülmesinin ardından işletmeci Kerem Erhan, bodyguardların işlerine son verildiğini söyledi. Erhan, olayın gerçekleşmesi hakkında "Diğer müşterilerden çok şikayet gelince, yanlarına bir bodyguard gönderdik. İçki servisini kestik ve hesap gönderdik. O sırada bodyguard’ın kafasına kağıt peçeteyi buruşturup attı bir tanesi. Diğeri de barın oradan gelerek bodyguard’a yumruk attı. Yani ilk yumruğu atanlar onlar" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'nun önceki gün köşesine taşıdığı kavga olayında bodyguardlar işten çıkartıldı.

Semercioğlu'nun görüştüğü Before Sunset'in işletmecisi Kerem Erhan yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve olaya karışanlardan özür dilediklerini açıkladı.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet'te, "Çeşme'de müşteriye dayak atan 2 bodyguard işten atıldı" başlığıyla yayımlanan (7 Ağustos 2014) yazısı şöyle:



Çeşme'de müşteriye dayak atan 2 bodyguard işten atıldı



Çeşme’nin en popüler beach’lerinden Before Sunset’te yaşanan bodyguard terörünü geçen gün yazdım. İki gündür bu korkunç dayak konuşuluyor, tartışılıyor.

Before Sunset’e bugüne kadar hiç gitmedim, sahiplerini de tanımıyorum.

Ama bir de olayı onların ağzından dinlemek istedim ve işletmeci Kerem Erhan’ı aradım.

Yaşanan olay nedeniyle çok üzgündü...

“Üç senedir en ufak bir olay yaşanmadı mekânımızda, en çok dikkat ettiğimiz şey buydu” dedikten sonra olayı anlattı:

“Kavgaya karışanlar kalabalık bir gruptu. Diğer müşterilerden çok şikayet gelince, yanlarına bir bodyguard gönderdik. İçki servisini kestik ve hesap gönderdik.

O sırada bodyguard’ın kafasına kağıt peçeteyi buruşturup attı bir tanesi.

Diğeri de barın oradan gelerek bodyguard’a yumruk attı. Yani ilk yumruğu atanlar onlar.

Bunlar kamera kayıtlarında var ve jandarmaya teslim ettik.

Sonra ortalık birden karıştı ve istenmeyen bu görüntüler ortaya çıktı.

Haftanın sadece iki günü bodyguard koyuyoruz mekâna.

Bodyguard bulundurmayı seven bir mekân değiliz zaten.

Ne olursa olsun dayak olayı affedilmez.

Sizin de yazdığınız gibi sadece mekândan çıkarmamız gerekiyordu.

Ancak 5-10 bodyguard’ımız yok ki bunu yapalım. Ortalık bir anda karıştı ve iki bodyguard da yumruklarla karşılık verdi.

Hiçbir şekilde tasvip edilemez bu durum.

Kusurlu olduğumuzu söyledik, ben bizzat B.D.’yi arayıp özür diledim, ‘Yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız’ dedim.

Bodyguard’ları da hemen işten çıkardık zaten.

Biz sadece Çeşme’nin değil, Türkiye’nin en düzgün işletmelerinden biriyiz.

Ama ortaya çıkan fotoğraf, ‘müşterisini döven bir mekân’ oldu.

Bundan dolayı çok üzgünüz

Dayak yiyen B.D. ve ailesi çok haklı, kim olsa çocuğunun bu halde olmasına tepki gösterir.

Onları bir kez daha arayıp özürlerimizi ileteceğiz.”