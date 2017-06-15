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Yaşam

Cesedi bavuldan çıkan genç kadının arkadaşı konuştu: "Kurtulamıyorum" demişti!..

"Oraya gelince yüz yüze anlatacağım"

15 Haziran 2017 10:50

Ukrayna'da sevgilisi tarafından öldürülüp cesedi bavulla göle atılan üniversite öğrencisi Ela Dişli'nin arkadaşına “Tehdit ediyor. Kurtulamıyorum" dediği ortaya çıktı. Ela Dişli'nin çocukluk arkadaşı Vesi Mehmedova, "İlkokuldan beri arkadaşız. Dünya güzeli biriydi. 6 ay önce Ukrayna'da biriyle çıkmaya başladığını anlatmıştı. Son görüşmemizde ayrılmak isteğini söyleyip, 'Karma karışık bir durumdayım. Beni tehdit ediyor. Bir türlü kurtulamıyorum' dedi" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, üniversite öğrencisi olarak gittiği Ukrayna'da sevgilisi tarafından öldürülüp cesedi bavulun içinde göle atılan Türk kızı Ela Dişli'nin, katil zanlısı sevgiliden bir süredir ayrılmaya çalıştığı ancak kurtulamadığı ortaya çıktı.

Cinayet olayı şöyle gelişti; Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan 24 yaşındaki Ela Dişli, Ukrayna'nın İvano-Frankivsk Tıp Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümünde okuyordu. Dişli, 31 Mayıs'ta kayıplara karıştı. 12 gün süren araştırmalar sonucunda genç kızın cesedi iki gün önce şehrin dışındaki göle atılan bir bavulun içinde bulundu. Cinayetle ilgili genç kızın Türkmenistan uyruklu sevgilisi Eldar Astanov gözaltına alındı.

"Dünya güzeliydi"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) eski milletvekillerinden Ziya Dişli'nin kızı olan Ela Dişli'nin ölümü, genç kızın Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde yaşayan arkadaşlarını ve ailesini şoke etti. Ela Dişli'nin çocukluk arkadaşı Vesi Mehmedova, "İlkokuldan beri arkadaşız. Dünya güzeli biriydi. 6 ay önce Ukrayna'da biriyle çıkmaya başladığını anlatmıştı. Son görüşmemizde ayrılmak isteğini söyleyip, 'Karma karışık bir durumdayım. Beni tehdit ediyor. Bir türlü kurtulamıyorum' dedi. Ama fazla bir şey söylemekten kaçınıyordu. 'Oraya gelince yüz yüze anlatacağım' dedi. Ancak bir daha görüşemedik" diye konuştu. 

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