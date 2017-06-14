Ela Dişli'nin cesedi göldeki bavuldan çıktı; erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Ukrayna’da bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği tahmin edilen Elan'nın son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi. Ela Dişli'yi öldürülüp bavulun içinde göle atmakla suçlanan Türkmen sevgili gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi, kadının cesedini bir bavula koyup taksiyle ormanlık alanın içindeki göle attığını itiraf etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Razgrad Bölge Savcısı Tihomir Todorov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İvano-Frankivsk şehrindeki bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan ve 1 Haziran’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Ela Dişli'nin cesedinin şehrin dışında bulunduğunu bildirdi. Yapılan ilk incelemelere göre, şiddet gördüğü anlaşıldı.

İşkence izi var

31 Mayıs’ta kaybolan ve genç kızın cesedi önceki gün göle atılan bir bavulun içinden çıkarıldı. Cansız bedende işkence izleri tespit edildi. Genç kızın gözaltında bulunan Türkmen erkek arkadaşıyla cinayet gecesi alkol aldığı, adamın evinde bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları ve Türkmen tarafından öldürüldüğü belirtildi. Kadının cesedini bir bavula koyup taksiyle ormanlık alanın içindeki göle attığını itiraf ettiği belirtildi. 29 yaşındaki zanlı bavulu arkadaşları yardımıyla göle atığın söyledi.

Yaklaşık 22 yaşlarında olduğu belirtilen Ela Dişli'nin, son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi. Ela Dişli’nin babası Ziya Dişli, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) milletvekilliğini yapmıştı.