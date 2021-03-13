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Kültür-Sanat

Cesar Ödül gecesinde ünlü oyuncu Masiero, Fransa Başbakanı'nın kültür sanat politikalarını protesto etti!

Corienne Masiero'nun sırtında, Başbakan Jean Castex'e yönelik "Bize sanatı geri ver, Jean" yazısı dikkat çekti.

13 Mart 2021 12:14

Fransız sinemasının Oscar'ları olarak kabul edilen Cesar Ödülleri'nde ilginç bir protesto yaşandı. 57 yaşındaki Fransız oyuncu Corinne Masiero, Fransız hükümetinin kültür-sanat politikalarını protesto etmek için sahnede soyundu.

57 yaşındaki Fransız aktris Masiero, kanlar içindeki bir elbisenin üzerine giydiği eşek kostümüyle sahneye çıktı. Ardından Koronavirüs salgını döneminde, devletin kültür sanat politikalarını protesto etmek için törende soyundu.

Masiero'nun karnında "Kültür yok, gelecek yok", sırtında ise "Bize sanatı geri ver, Jean (Fransa Başbakanı Jean Castex)" yazdığı görüldü.

Sunucu Marina Fois'un şaşkınlığı yüzünden okunurken seyirciler ilk şoku atlattıktan sonra Masiero'yu alkışlamaya başladı.

Masiero'nun Fransa Başbakanı Jean Castex'i ve hükümetin Koronavirüs salgını nedeniyle verdiği kararları protesto ettiği bildirildi.

Fransa'da sinemaların üç aydan uzun süredir kapalı olduğu belirtildi.

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