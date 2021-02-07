Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan: Pandemi nedeniyle acil servis kullananların sayısında azalma var, evde ani ölümler artıyor

Hastane ve acil servislerde bulaş riskinin dışarıya göre düşük olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, "Pandemi nedeniyle acil servis kullananların sayısında azalma var, evde ani ölümler artıyor" uyarısını yaptı.

Geçen mart, nisan ve mayıs aylarında hasta sayısı 300-350 civarındayken bunun 100-150'ye düştüğünü, Koronavirüs'e yakalanma korkusuyla ciddi göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı olanların ya da felçli hastaların dahi acil servise gelmekten çekindiklerini belirten Doç. Dr. Seda Özkan, ciddi şikâyetleri olanların zaman kaybetmeden acil servislere başvurmalarını istedi.

Özkan, "Ciddi göğüs ağrısı şikâyeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil acil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddi kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddi şikâyeti olanlar evde beklememeli. Göğüs ağrısı olan, bilinç değişikliği olan, vücudunun bir tarafında tutmamazlık olan, pıhtı olayı, bacaklarında şişlik olan ciddi ağrıları olan hastalar hiç çekinmeden acil servislere gelebilirler. Hastanenin diğer polikliniklerini kullanabilirler. Ciddi şikâyetleri olan hastaların zaman kaybetmeden ya kendileri ya da 112'yi arayarak acil servislere başvurmalarını öneriyorum" dedi.

Özkan, "Biz pandemi başlar başlamaz Bilim Kurulumuzun önerilerine de uyarak tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Öncelikle hastanemizde pandemi polikliniği kuruldu. Biz acil servisimizi iki kısma ayırdık. Bir normal hastaların değerlendirildiği bölümümüz var bir de koronalı hastalara baktığımız ayrı bir yer oluşturduk. Acil servisimiz iki katlı ve bir ayrı yoldan koronalı hastaları direkt ikinci kata aldık. Tüm muayenelerini orada değerlendirdikten sonra yatması gereken hastaları yatırdık, yatması gerekmeyen hastayı ilaçla tedavi edip evine gönderdik. Diğer hastalarda bir aksama olmadı çünkü onların bulunduğu ortama koronalı hastaları almadık. O yüzden izole bir şekilde diğer gelen hastalara da bakımımızı vermeye çalıştık. Bu süreçte herhangi bir hastada korkulan olmadı. Hasta burada yatarken 'bana kovid bulaştı' ya da 'korona oldum' şeklinde bir olayla karşılaşmadık." diye konuştu.

"Hastaneler ve acil servislerde maksimum düzeyde koruma önlemleri almış bulunuyoruz"

Özkan, "Hastanelerde ya da acil servislerde biz maksimum düzeyde bir koruma önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Herkes maskeli, havalandırmamız ona göre, hasta ayrımı da yapıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında bulaş riski dışarıya göre çok düşük. En çok bulaş riskinin yüksek olduğunu düşündüğüm yerler toplu ve kapalı alanlar. Kapalı ve kişi sayısı fazlaysa orada bulaş çok fazla. Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla. Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca az kişi bulunmasını ben öneririm. İnsanlara kapalı ortamlarda çok sayıda insanla bir arada olmamalarını öneririm" ifadesini kullandı. (DHA)