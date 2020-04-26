Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. 10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Gönen, hastanelerinde ilk zamanlarda yoğunluk olduğunu ancak son on gündür bir plato çizdiğini ve stabilleşmenin olduğunu belirterek “Hatta aşağı doğru evrildiğini görüyoruz. Servislerde ve yoğun bakımlarda ilk başlarda 220’lerde olan hasta sayısı 136’ya indi, bunların 24’ü yoğun bakımda. Şimdiye dek hekim, hemşire, asistan, güvenlik personeli, hasta bakıcı gibi toplam 77 personelimizde virüs tespit edildi, durumu ciddi olan yok. 12 bin testi de hastane bünyemizde yaptık” dedi.

“Sosyal izolasyonu yine de elden bırakmamak” gerek diyen Prof. Gönen, “Hastalığın bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. En erken 6 ay, bir yıl sonra olur. Onun için herkesin sosyal izolasyona uyması gerekir. 10 Mart öncesine dönmemiz o kadar kolay değil, o konuda kimsenin aceleci olmaması gerekir. Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. 10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız. Hastalık plato çiziyor, bunun aşağı inişe geçmesi lazım, sonlanması mümkün değil, daha aşağı gidip biraz tedbirlerin gevşemesi bile en az 2-3 ay sonra olur diye tahmin ediyorum” uyarısında bulundu.