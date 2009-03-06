Cerrah rekor kırdı!

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul’da en uzun süre görev yapan emniyet müdürü unvanını aldı.



3 Mart 2003’te emniyet müdürü olarak İstanbul’a atanan Cerrah, önceki gün üzerinde kendi resminin bulunduğu bir pastayı keserek görevde girdiği yedinci yılını kutladı.



Makam odasında 36 emniyet müdür yardımcısının katıldığı kutlamada Cerrah’a Nokia E71 model bir cep telefonu hediye edildi. Sivas’ta görev yaptıktan sonra İstanbul’a atanan Cerrah, en genç ve en uzun süre il müdürlüğü yapan polis olarak da tarihe geçti.

