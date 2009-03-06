T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cerrah rekor kırdı!

İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, İstanbul’da en uzun süre görev yapan emniyet müdürü unvanını aldı.

06 Mart 2009 02:00

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul’da en uzun süre görev yapan emniyet müdürü unvanını aldı.

3 Mart 2003’te emniyet müdürü olarak İstanbul’a atanan Cerrah, önceki gün üzerinde kendi resminin bulunduğu bir pastayı keserek görevde girdiği yedinci yılını kutladı.

Makam odasında 36 emniyet müdür yardımcısının katıldığı kutlamada Cerrah’a Nokia E71 model bir cep telefonu hediye edildi. Sivas’ta görev yaptıktan sonra İstanbul’a atanan Cerrah, en genç ve en uzun süre il müdürlüğü yapan polis olarak da tarihe geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24