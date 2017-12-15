T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cerrah, ameliyat ettiği hastaların karaciğerine adının baş harflerini kazımış

İngiliz cerrah Simon Bramhall'ın, Birmingham Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı

15 Aralık 2017 01:07

İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini, ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Bramhall, Şubat-Ağustos 2013 dönemindeki ameliyatlar sırasında adı ve soyadının baş harfleri S ve B'yi iki hastanın karaciğerlerine ışınla yakarak yazdığını söyledi.

Mahkemenin 53 yaşındaki Bramhall hakkındaki nihai kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.

Bramhall’un bıraktığı yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğu ancak tıp etiğiyle bağdaşmadığı savunuluyor.

10 yıldır ameliyat yapıyor

Doktorun görev yaptığı hastane, cerrahın 10 yılda ameliyat ettiği yüzlerce hastanın iç organlarına isminin baş harflerini yazmış olmasından endişeleniyor. 
Karaciğer cerrahları, organdaki kanamaları ışın kullanarak durduruyor.

Brahmall, bir başka cerrahın fark etmesi üzerine 2013’te işinden el çektirilmiş ve hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

 

ETİKETLER

Simon BramhallBirminghamakciğerimza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24