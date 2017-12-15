Cerrah, ameliyat ettiği hastaların karaciğerine adının baş harflerini kazımış

İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini, ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Bramhall, Şubat-Ağustos 2013 dönemindeki ameliyatlar sırasında adı ve soyadının baş harfleri S ve B'yi iki hastanın karaciğerlerine ışınla yakarak yazdığını söyledi.

Mahkemenin 53 yaşındaki Bramhall hakkındaki nihai kararını önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor.

Bramhall’un bıraktığı yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğu ancak tıp etiğiyle bağdaşmadığı savunuluyor.

10 yıldır ameliyat yapıyor

Doktorun görev yaptığı hastane, cerrahın 10 yılda ameliyat ettiği yüzlerce hastanın iç organlarına isminin baş harflerini yazmış olmasından endişeleniyor.

Karaciğer cerrahları, organdaki kanamaları ışın kullanarak durduruyor.

Brahmall, bir başka cerrahın fark etmesi üzerine 2013’te işinden el çektirilmiş ve hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatılmıştı.