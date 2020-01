'Cerny Yenge' bayrağı 'dayı'dan devraldı, Türkiye'ye geliyor

Vine'da çektiği videolarla ABD'de fenomen olan Amanda Cerny'nin, kendisini Yozgatlı olarak tanıtan bir 'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla flörtü, sosyal medyada yeni paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Cerny, "yeni bayrağımı asıyorum" diyerek balkonuna astığı Türk bayraklı fotoğraf paylaştı.

Cerny, bu paylaşımı ile 2013 yılında balkonuna bayrak asarken fotoğrafı çekilen ve sosyal medyada 'bayrak asan dayı' olarak fenomen olan Salih Tahtalıoğlu'nun capslerine atıf yaptı.

Cerny, "Avrupa'ya uçuş için biletlere baktım ve yarın ABD'den ayrılıyorum; görevim halkımı görmek için Türkiye" diye yazdı.

İkilinin Twitter üzerinden birbirleriyle yaptıkları mesajlaşmalar son günlerde sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak 'Yenge' yakıştırması yapılan Amanda Cerny, elinde bir yüzük tutan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve 'Yozgatlı Dayı' Cafer Lalek'e evlilik teklifinde bulunmuştu.

Amanda Cerny'nin paylaşımları şöyle:

Putting up my new flag