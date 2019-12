-''ÇERNOBİL'E HAYIR AKKUYU'YA EVET'' KAYSERİ (A.A) - 30.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''dünyada 40 yaşını aşmış, miadını doldurmuş nükleer santrallerin kapatılması konusundaki görüşlere katıldığını ifade ederek, ''Çernobil'e hayır ama Akkuyu'ya evet'' dedi. Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Ak Kadınlarla, Ak Siyaset' konulu toplantıya katılan Bakan Yıldız, toplantı başlamadan önce gazetecilerin nükleer santrallerle ilgili sorularını yanıtladı. Toplumda, nükleer enerjiyle ilgili bir ön yargı ya da yanlış bilgilendirmenin bulunduğunu kaydeden Yıldız, ''Nükleer enerjiyle alakalı avantajları anlattıkça, vatandaşımız onu anladıkça, dinledikçe olumsuz bakışı değişecektir. Biz de farklı anketler yaptırıyoruz, çıkan sonucu hep beraber değerlendireceğiz. Kamu, nükleer kültürü toplumun her kesiminde anlatmak durumunda. Şu ana kadar nükleer santral yapma aşamasına gelmediği için, tabii ki bunu çok anlatma durumu olmadı. O yüzden kamu ve özel sektör, toplumun her kesimiyle beraber anlayacağız, algılayacağız'' diye konuştu. Şu ana kadar ülkenin idaresinde irade koyan AK Parti'nin, hep artılarla, hep pozitif işlerle ve hep olumlu işlerle uğraştığını kaydeden Bakan Yıldız, şöyle konuştu: ''Biz zararlı bir iş yapmayız, eksik ve riskli bir iş yapmayız. Tehlikeli bir işi kesinlikle yapmayız. O yüzden vatandaşımızın şuna inanması, müsterih olması lazım ki, nükleer santral işinde de biz yine inşallah doğruyu yapacağız. Hep beraber hem elektrik elde edilmesiyle alakalı, enerji çeşitliliğinin artırılmasıyla alakalı hem de çok ciddi bir sanayileşmeyle alakalı, sınıf atlamayla alakalı çok farklı bir çalışma yapacağız. Bunların tabii ki anlaşılabilmesi için anlatılması lazım. Bir kere istihdam artacak. Her yıl 50-60 arasında mühendis, tekniker ve teknisyen Rusya'da eğitim göreceği ve 7 yıl boyunca yaklaşık 500 yetişmiş insanımızın yurt dışındaki eğitimlerle beraber bu santralleri çalıştıracağı görmemiz lazım.'' -''ÇERNOBİL'E HAYIR, AKKUYU'YA EVET''- Bazı sivil toplum örgütlerinin, Türkiye'de nükleer santral kurulmasına karşı çıktıklarını ve bunu da ''Çernobil'e Hayır'' diyerek dile getirdiklerini anımsatan Bakan Yıldız, ''Ben de aynen katılıyorum. Çernobil'e hayır, ama Akkuyu'ya evet'' dedi. Yıldız, teknolojisi eski, 40 yaşını aşmış, miadını doldurmuş santrallerin kapatılmasını doğru bulduğunu ve desteklediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Eski santrallerin dünyadaki sayıları 26'dır, bunların kapatılması doğrudur. Ama yeni santrallerin, güvenlik önlemleri artırılmış, güçlendirilmiş yeni santrallerin açılması, o da doğru bir şey. Dünyada 30 gelişmiş ülke bunu yaparken, Türkiye bunun gerisinde kalamaz. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık, ekonomisi en gelişmiş ilk 10 ülke arasına girme hedefini koymuş bir ülke. Bu açıdan bizim geride kalmamız düşünülemez. Nükleer santrallerin sanayimize getireceği artıları şu anda hiçbirimiz tahmin edemiyoruz.''