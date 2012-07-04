Cern'de atom altı parçacık keşfedildi, 'tanrı parçacığı'na yaklaşıldı

CERN bilim insanları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) Tanrı Parçacağı’nı bulmak için yapılan en son deneyin sonuçlarını bugün açıkladı. Reuters, bilim insanlarının açıklamasına dayanarak CERN'de yeni bir atom altı parçacık keşfedildiğini belirtti.



İsviçre, İngitere ve Avustralya’da eş zamanlı düzenlenen üç konferansta fizikçiler CERN’de yapılan sunuma katıldı. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda, ortaya çıkarılmak istenen Higgs Bozonu'na işaret eden bir atom altı parçacacığa ait iz bulunduğu belirtildi.

CERN, Aralık 2011’de yapılan deneylerin ardından Tanrı Parçacığı olarak kabul edilen ve evrenin oluşumu hakkındaki en önemli bilgileri sakladığına inanılan Higgs Bozonu’nun bulunmasına çok yaklaşıldığını belirtmişti.

Başka bir kıtada görüntülü sunulan ilk Yüksek Enerji Konferansı’nda fizikçiler Higgs Bozonu deneyi hakkındaki açıklamalarına başladı. Deneylerinde dört bin fizikçi ve mühendisin çalıştığı Higgs Bozonu’nun keşfedildiğinin açıklanması halinde, maddenin neden yoğunluğa sahip olduğu ve evrendeki temel kuvvetleri açıklayan Standart Model’in eksik kalan kısımları da tamamlanmış olacak. 26 km uzunluğundaki LHC, atomları ışık hızına yakın bir süratte çarpıştırarak, evrenin oluşumunda ortaya çıkan atom altı parçacıkları inceliyor.

11.00: Incendela'nın sunumunun ardından, LHC'deki diğer dedektör olan Atlas'ın deney ekibin başında yer alan Fabiola Gianotti sunumuna başladı. Gianotti, üç bin kişilik bir ekibin başında yer alıyor.



Higgs Bozonu'na ait işaret keşfedildi



10.53: ABD'li fizikçi Sean Carroll Discover Magazine'e yaptığı açıklamada, CERN'de yapılan keşfi değerlendirdi.

Carroll, "Ortada çok büyük bir soru var. Standart Model kapsamında Higgs Bozonu'nda bazı istatistiksel dalgalanmalar mı görüyoruz? Yoksa karşımızda farklı kanallarda beliren, yeni bir parçacağı ait bir iz mi var?" yorumunu yaptı.

Carroll, deneylerde farklı kanalların kolaylıkla yanlış eşleştirme yapılabileceğine ve bu yüzden Higgs teorisine yeni, görsel parçacıklar eklenebileceğine dikkat çekti.



'Sonuçlar birbiriyle uyumlu'



10.40: Incendela, deneylerdeki hassaslık seviyesinin 4.9 sigma olduğunu ve sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Incendela aynı zamanda 2011'de yapılan deneylerle de en son elde edilen sonuçların birbirini doğruladığını belirtti. Bu açıklamaların ardından salondan büyük bir alkış yükseldi. Incendela, Higgs Bozonu deneylerinde yer alan binlerce bilim insanı ve mühendisi kutladı.

Incandela'nın yaptığı ve Reuters'ın geçtiği açıklamanın ardından, Twitter'da verilen sonucun doğruluğunu sorgulayan mesajlar akmaya başladı. Twitter'da görüşlerini paylaşan fizikçiler, elde edilen sonucun five-sigma seviyesinde olup olmadığını sorguluyor.

Incandela, gerçekleştirdikleri iki testin birleştirilmesiyle ortaya çıkan sonucun, kesinlikle çığır açıcı olan bir five-sigma (fizikte yüzde 99.99997 doğruluk eviyesi) seviyesini gösterdiğini belirtti.

10.30 Incandela, yeni bir atom altı parçacık keşfedildiğine yönelik açıklamalarını daha sonra netleştiren şu ifadeleri kullandı:

"Higgs Bozonu teorisiyle uyumlu olan bir atom altı parçacığın keşfedildiğini söyleyebilirim."

Incandela, Cenevre'de gerçekleştirilen konferansta yaptığı açıklamada, "Bu ön bir tespit. Ancak Higgs Bozonu'na işaret etmesi açısında çok güçlü ve somut olduğuna inanıyoruz" dedi.

10.25: Incandela, Higgs Bozonu'nun iki enerjik fotona dönüştüğü süreçten bahsederek, Tanrı Parçacağı'nı tespit etme çabalarında yeni atom altı parçacıklar bulmuş olabileceklerini belirtti.

10.20: Incandela, elde ettikleri sonuçları birazdan açıklayacağını belirtti. Higgs Bozonu'nu tespit için dört dağılım modeline baktıklarını belirten Incandela, mühendislerin kullandığı karşılıklı kontrol tekniğini açıkladı.

10.02: Sunuma CMS dedektöründe yeni parçacıkları tespit etmek için deneyler yapan ekibin başındaki Joe Incandela başladı. Incandela'nın ardından sunuma LHC'deki bir diğer dedektör olan Atlas'ın ekip lideri Fabiola Gianottithe devam edecek.

Incandela, deney sonuçlarının açıklanacağı güne kadar günlerce uyuyamadıklarını belirterek fazlasıyla karmaşık fiziksel açıklamalarına başladı.

Oldukça heyecanlı ve gergin olduğu anlaşılan Incandela, Higgs Bozonu'nu tespit ederek diğer parçacıklardan izole etmeyi amaçlayan CMS'te yaptıkları deneylerde beş model denediklerini belirtti.