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Bilim / Teknoloji

CERN bilgisayarlarına saldırı!

Asrın deneyini gerçekleştiren CERN laboratuarlarının bilgisayar sistemlerine hacker'ların sızdığı iddia edildi.

14 Eylül 2008 03:00

Asrın deneyini gerçekleştiren CERN'in bilgisayar sisteminde "kara delik" çıktı, hackerler dalgasını geçti. CERN'in bilgisayar güvenliği alarm durumuna geçti.

Yunan olduğu iddia edilen hacker takımı, dünyanın en sıkı korunan sistemlerinden biriyle çalışan CERN'in sistemine saldırdı. CERN, olayla ilgili açıklamada bulunmadı ancak bilgisayar güvenliğinin gözden geçirilmesine başlandı.

Hacker grubu, CERN’in "Asrın Deneyi" için 10 Eylül’de çalıştırdığı LHC’ye (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) bağlı CMS detektörünün www.cmsmon.cern.ch adlı sitesine saldırıp dalgalarını geçti. Olay "asıl kara delik CERN'n bilgisayar sisteminde" dedirtti.

Protonların dev dedektörlerden geçtiği sırada CERN bilgisayarlarına giren hackerlar gönderdikleri mesajlarla uyarıda bulunup güvenlik zaafıyla alay etti.

LHC deneyine zarar vermek gibi bir amaçları bulunmadığını belirten hackerlar bu saldırıyı güvenlik açığını göstermek için yaptıklarını söyledi. Dünyanın en büyük deneyini yapan CERN çalışanı bilim adamları daha önce yaptıkları açıklamada, tehdit mailleri aldıklarını ifade etmişlerdi.

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