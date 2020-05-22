Çerkes Soykırımı anısına düzenlenen afiş yarışması sonuçlandı; işte ödül alan afişler

Şamil Eğitim Kültür Vakfı tarafından, ilk kez “Acılar Ortaktır” temasıyla Çerkes Soykırımı’nın 156. yılı anısına düzenlenen uluslararası afiş tasarım yarışması sonuçlandı. İnternet üzerinden Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak 4 farklı dilde duyurulan ve farklı ülkelerden de katılım sağlanan yarışmada Mehmet Işık Birincilik Ödülü’ne, Sinejan Eser İkincilik Ödülü’ne, Hürkan Burak Alcan ise Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen yarışmada, yarışma komisyonuna toplam 78 katılımcıdan 172 adet afiş çalışması ulaştı. Birincilik Ödülü’nü, kazanan Mehmet Işık, “Bir Bulgaristan Göçmeni olarak, ortak acılar paylaştığımız tüm Çerkesleri saygı ve sevgiyle anıyorum” ifadesini kullandı.

Katılımcılar arasından seçilecek olan ilk üç için; 1.lik ödülü 5.000 TL, 2.lik ödülü 3.000 TL, 3.lük ödülü 2.000 TL olarak belirlendi ve 10 katılımcıya da mansiyon ödülü verildi.

Çizer Aydan Çelik, Marm. Ünv. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berat Bırfın Bir, Mimar Sinan Üni. Emekli Üyesi, ressam Faruk Cimok, ressam Faruk Kutlu, ressam Feride Kılıçtaş Binicioğlu, grafik tasarımcılar Şehnaz Ünügür ve Tuncay Yalçınkaya, Marmara Üni. Öğretim Üyesi Doç. Dr., ressam, sanat eleştirmeni, editör Ümit Gezgin , mimar Yalçın Karadaş'tan oluşan 8 kişilik jüri üyeleri afişleri, “Çerkes Soykırımı’nın ele alınış biçimi”, “kolay anlaşılır, verilmek istenen mesajın açık ve net ifade edilmiş olması”, “grafik anlatım tekniği olarak (form, renk seçimi, afiş genelindeki dengenin güçlü olması” kriterlerini gözeterek afişleri değerlendirdi.

(Mehmet Işık'a birinciliği getiren afiş)

(Sinejan Eser İkinciliği getiren afiş)