Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı tepkisi: Hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasanlara ödül verdirmek de sadece bu toprakların işi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog tartışılmaya devam ediyor. Oyuncu Ceren Moray, Karadağlı'nın söz konusu gerginliğe ilişkin bugün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Moray, isim vermeden paylaştığı mesajında Karadağlı'ya ödül verdirilmesini eleştirdi.

Ödül töreni sırasında konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki gösteren Yalçın, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu. Karadağlı'nın tavırları gündem olmuş, birçok eleştiri ve tepki gelmişti. Karadağlı bugün 2. Sayfa programına telefonda bağlanarak dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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Karadağlı'nın tavır ve açıklamalarına oyuncu Ceren Moray'dan tepki geldi. Moray, isim vermeden olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Moray, "Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur" ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın: Kim Tamer Karadağlı'ya sen Türk değilsin dedi ki 'Ben Türküm'diye bağırıyor?

Öte yandan Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da kişisel sosyal medya hesabından Karadağlı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Aydın, "Kim Tamer Karadağlı'ya sen Türk değilsin dedi ki 'Ben Türküm'diye bağırıyor?" diye sordu.

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