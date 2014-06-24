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Ceren Moray: Bir dönem 39 kiloya düştüm

Oyuncu Ceren Moray, dizi setlerindeki sağlıksız çalışma koşulları yüzünden 39 kiloya kadar düştüğünü ve 42 saat hiç uyumadan çalıştıklarını söyledi

24 Haziran 2014 13:58

Sağlıksız çalışma koşulları yüzünden 39 kiloya düştüğünü belirten oyuncu Ceren Moray, “42 saat boyunca hiç uyumadan çalıştığımız zamanlar oldu. Yoğun çalışma temposu sebebiyle de düzenli yemek yiyemiyordum. Birçok öğünü atlamak zorunda kalıyordum" diyerek dizi setlerindeki çalışma koşullarına dikkat çekerek, "Eve geç saatlerde gidince de yatmadan önce midem yanmasın diye bir şeyler yemedim. İşte o dönem 39 kiloya kadar düştüm. Alışveriş yaparken üstüme bir şey olmuyor diye kıyafet kabininde ağlıyordum” diye konuştu. 

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, genç oyuncu dizi saatlerinin kısalmasıyla her şeyin yoluna gireceğini de sözlerine ekledi. 

 

Kilo almak için doktora gittim 

 

Herkesin aksine kilo vermek yerine kilo almak için doktora gittiğini dile getiren Ceren Moray, “Kilo almak için farklı bir beslenme programı uyguladım. Gece yatarken hamur işi veya kızartma yiyip uyuyordum. Bu sayede kilo aldım” şeklinde konuştu. 

 

Oyunculuk dışında bir B planım var 

 

Oyunculuk dışında bir B planı da olduğunu belirten Moray, “Daha önce de standartlara köle olmamak adına garsonluk yaptım.Yine yaparım. İstemediğiniz işlerde, istemediğiniz koşullarda çalışıp ‘Buna mecburum’ demek insana zulüm gibi geliyor. Özgür hissetmek için cepte hep bir B planın olması gerekiyor” dedi. 

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