Ceren Hindistan ile Lerzan Mutlu icralık oldu

Oyuncu Ceren Hindistan “sürtük” diyerek hakaret ettiği Lerzan Mutlu’nun açtığı davada 7 bin lira tazminata mahkum edildi ancak parayı ödemedi. Lerzan Mutlu da Ceren Hindistan hakkında toplam 20 bin 90 lira 22 kuruşluk icra takibi başlattı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Lerzan Mutlu, ceza davasının ardından avukatı Barbaros Bursalıoğlu aracılığıyla Ceren Hindistan’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ceren Hindistan’ın hakareti nedeniyle müvekkilinin manevi olarak sıkıntı yaşadığını öne süren avukat Bursalıoğlu, “Davalı, yaptığı eylemden sonra müvekkil ile iletişim kurmamış, özür dilememiş ve pişmanlığını dile getirmemiştir” dedi. İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden davada mahkeme Lerzan Mutlu’yu haklı buldu ve Hindistan’ın 7 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Lerzan Mutlu kazandığı tazminatı tahsil edemeyince Ceren Hindistan’la icralık oldu. Lerzan Mutlu’nun avukatı Barbaros Bursalıoğlu İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte toplam 20 bin 90 lira 22 kuruş alacağın tahsilini istedi.