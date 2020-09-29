Ceren Damar cinayetinde açıklamalarıyla tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak disipline sevk edildi

Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak’ın davaya ilişkin bazı beyanları nedeniyle hakkında ‘disiplin kovuşturması açılmasına’ karar verdi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürülmüştü. Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Damar Ailesi’nin avukatlığını üstlenen Doğan Erkan, Kocaeli Baro Başkanlığı, Bıçak hakkında disiplin soruşturması açılması için şikâyette bulundu. Şikâyet, Ankara Barosu’nun Bıçak hakkında resen açtığı soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli imzalı habere göre, başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bıçak’tan savunma istedi.

Verdiği dilekçeyle makale gönderdi

Bıçak da “tarafına gönderilen Twitter paylaşımları avukatlık disiplin mevzuatını hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunun bildirilmemesinin hukuka uygun olmadığı bu yüzden savunma hakkının kullanmasının mümkün olmadığı yönünde” dilekçe verdi.

Avukat Bıçak, sunduğu dilekçenin ekinde 1998 yılında bir dergide yayımladığı anlaşılan ‘Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu’ başlıklı makalesinin bir örneğini de sundu.

Disiplin Kurulu, yaptığı incelemenin ardından Bıçak hakkında “disiplin kovuşturması açılmasına” karar verdi.

Oybirliği ile verilen kararda şöyle denildi:

“Anılan paylaşımların, şikâyet edilen avukatın yaptığı işi ön plana çıkarma, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı olduğu, bunun yanında avukatlık mesleğinin itibarını koruma, kamunun mesleğe inancını ve güvenini sağlama, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınma, iddia ve savunmanın hukuki yönüyle ilgili olma gereklerine de uygun düşmediği; dolasıyla şikayet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Şikâyet edilen avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmesi gerekmiştir.”

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