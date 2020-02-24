Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak: Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez; vicdanım çok rahat

Akademisyen Ceren Damar’ı 2 Ocak 2019’da öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapan ve mahkemedeki skandal sözleriyle tartışma yaratan Vahit Bıçak, "Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez” dedi.

Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" adlı programa telefonla bağlanan Bıçak, sözlerine kendisiyle ilgili eleştirilere katılmadığını söyleyerek başladı. Bıçak, “Eleştirileri haklı bulmuyorum Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın tafralarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez” ifadelerini kullandı.

"Bu sözler bana ait değil"

Nur Tuğba Algül, “Ceren Damar, şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” şeklindeki sözlerin kendisine ait olup olmadığını da sorarken, Bıçak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

"Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi"

Hakan Ural, "Adalet Bakanımız, Barolar Birliği, sizin şahsınızda yaptığınız savunmaya çok ağır eleştiriler getirdiler" diyerek, Bıçak'a konu hakkındaki düşüncelerini sorarken, Bıçak, algı oluşturularak, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın yanıltıldığını savundu. Bıçak, “Ben savunmamı yazılı olarak hazırlayıp çıktım. 60 sayfalık bir savunma. Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi. TBB başkanımız da bu savunmayı benden istemediler. Kamuoyunda bir algı oluşturulmuştur, bu algıya dayanarak açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum” dedi.

"Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?"

Bıçak'ın söz konusu sözlerine, Nur Tuğba Algül, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" diyerek sitem etti. Bıçak, "Vicdanınız rahat mı" sorusuna da, "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" dedi.

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