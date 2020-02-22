Ankara Barosu'ndan Vahit Bıçak için soruşturma kararı

Gökçer Tahincioğlu

Ankara Barosu yönetim kurulunun akademisyen Ceren Damar Şenel'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi. Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Şener ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Bıçak'ın Şener'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.

Dünkü karar duruşmasında Şenel'in 15 Temmuz'u desteklediğinden müvekkilinin öldürme kastı olmadığına kadar uzanan, Şenel'i ve ailesini rencide eden ifadeler kullanan Bıçak, yine büyük tepki yarattı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Bıçak'ın savunma sınırını aştığı değerlendirilen sözlerini bugünkü toplantısında değerlendirdiği bildirildi. Yönetim kurulunun bu sözlerle ilgili olarak savunma sınırının aşılarak meslek kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.

Baronun 7 ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak bu soruşturmayla ilgili olarak Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse dün mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet savcılığa gönderdiği dilekçede baroyu savunma hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladığı anlaşıldı. Ankara Barosu'nun hem 7 Ekim'de hem bugün açtığı soruşturmaları ayrı ayrı karara bağlayacağı öğrenildi.