Cerdan: Her şeye bir imam sebep oldu

T24- Önce Müslüman sonra kadın olan Alexandra Cerdan, "Transseksüel ve İslam’ı Seçmiş" isimli kitabını yayımladı. Cerdan, kitabında "her şeye sebep olan genç imamı" yazdı.



1964, Güney Fransa doğumlu Alexandra Cerdan, bir transseksüel. Cerdan, yaşadıklarını başkalarıyla paylaşmak, özellikle cinsiyet değiştirmeyi düşünenleri ameliyatın ciddiyeti konusunda uyarmak amacıyla bir kitap yazdı: Transsexuelle et Convertie à l’Islam (Transseksüel ve İslam’ı Seçmiş). Hayatının özetiyse şu cümle: "Her şey hayatıma çok kısa bir süre giren genç imamın sayesinde oldu. İslam olmasaydı başımı sudan çıkaramazdım!"

News Week Türkiye'den Aslı Ulusoy-Pannuti'nin yazısına göre, 11 çocuklu İspanyol kökenli bir ailenin en küçüğü olan Alexandra Cerdan, baştan itibaren "erkek vücuduna hapsolmuş bir kız" gibi hisseder ve daha yedi yaşındayken eniştesi ve ağabeyi tarafından ensest oyunlara alet edilir.



GENÇ İMAM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ







Kafasında cinsiyetiyle ilgili bir türlü yanıtını bulamadığı sorular vardır. 2000 yılında bir gün kitapçıda rastladığı, "genç, sakallı, yakışıklı" çocukla sohbete başlar ve birbirlerine telefon numaralarını verirler. Görüştüklerinde Hz. Muhammed’den söz eder bu genç imam ona, Kuran’ı okumasını önerir. Dört beş görüşmeden sonra Alexandra durumunu açıklar, imamın yanıtı nettir: "Fiziksel görüntünü estetik cerrahiyle değiştirmen İslam’a göre yasaksa da, tıbbi nedenlerle vücudunda değişiklik yapman hoş görülebilir."

Cerdan önce Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olur. Beş yıl sonra da cerrahi bir operasyonla kadın olur. Bu arada imamla yalnızca iki kez telefonda görüşürler. Cerdan, o imamı "Beni uçmayı başaran bir kuş gibi görüyordu sanırım" diye anlatıyor...

Yazının tamamını, bu haftaki News Week Türkiye'de bulabilirsiniz.