Cerattepe'de maden karşıtı nöbet tutanlara "ormanı işgal" suçlaması!

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde, Cengiz Holding’in maden çalışmalarına karşı 245 gün boyunca nöbet tuttukları kulübe, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç unsuru ilan edildi. Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan’a, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Nursal Bülbül’e ve Hikmet Çelik’e "ormanı işgal etme" suçlamasıyla dava açıldı.

"Halk, ormanını korudu"

Dava için Cerattepe bölgesinde kulübelerin bulunduğu alanda mahkeme heyeti keşif yaptı. Keşfin ardından açıklama yapan Yeşil Artvin Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda derneğin avukatı Bedrettin Kalın, tutulan nöbetin ormana zarar vermediğini aksine ormanı maden şirketinden korumaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Keşifte durumu izah ettik. Savunmalarımızı da mahkemede yapacağız. Burada görünen kulübelerin orman alanına herhangi bir zararı vermediğidir. Dahası Artvin Halkı 245 gün nöbet tutularak ormanı korunmaya çalışmıştır. Bu kulübeleri sadece ismi gecen kişiler değil Artvin halkı el birliğiyle yapmıştır."

Nöbet sırasında hava koşulları sebebiyle kapalı alana ihtiyaç duyulduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti: "İnsanlar nöbet tutarken kapalı alana ihtiyaçları vardı. Kış döneminde korunmak için yapılmıştı. Ayrıca kulübeler, ormana zarar veren yerde değil geniş bir yol kenarında kurulmuştur. Asla suç konusu olmaları mümkün değildir."

Kalın açıklamasının devamında, "Cerattepe’nin yaşam alanı ve doğa mücadelesinde bir direniş sembolü" olduğunu hatırlattı.

"Mücadeleye devam"

Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan da açıklama yaparak, "Buralar, Artvin halkının sembolik olarak yaptığı kulübelerdir. Artvin halkı haklı mücadelesini sürdürmektedir sürdürmeye deva edecektir" dedi.