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Çevre

"Cerattepe'de başlayan madencilik faaliyetlerinden sonra hayvanlar hastalandı, sular kirlendi" iddiası

"Hayvanlar cansız kaldı, ishali durmuyor, ağrıları, sancıları durmuyor”

25 Temmuz 2017 14:28

Danıştay’ın "madencilik yapılabilir" yönündeki yerel mahkeme kararını onamasının ardından madencilik faaliyetlerinin başladığı Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde, büyükbaş hayvanların hastalanmaya başladığı iddia edildi. İddialara göre, Cerattepe maden sahasının kuzey ve güney galeri bölgesinden çıkan atıklar su kaynaklarına bırakıldığı için sular kirlendi.

Yeşil Artvin Derneği su numunelerini tahlile gönderdi

CNN Türk'te yer alan habere göre bölge sakinleri sudan içen hayvanlarının hastalandığını belirtti, sudan numune alan Yeşil Artvin Derneği yönetimi bunun bir felaket başlangıcının sadece bir kısmı olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi. Cerattepe bölgesine çıkan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve yönetimi kirlenen su kaynaklarını inceledi, hayvanları hastalanan çiftçilerle görüştü. Heyet, farklı bölgede su numuneleri alarak tahlile gönderdi.
Cerattepe’deki kuzey galerinin hemen altında bulunan merada geçimini hayvancılıkla sağlayan Fikret Beyaz, 11 hayvanının hastalandığını belirterek maden şirketinin çalışmaya başlamasının ardından su kaynaklarının kirlendiğini öne sürdü.

"Maden çalışmaları başladı, su kaynakları kirlendi"

Beyaz, "ben burada beş altı yıldır aynı merada hayvan besliyorum. Maden şirketi çalışmaya başlayana kadar her an gibi bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Şirketin çalışmalarının ardından artık suyu mu veriyor, tünelin içini mi boşaltıyor bilmiyorum benim yaklaşık 27 tane hayvanım zehirlendi. Hayvanlardan hiç bir türlü verim alamıyorum. Hayvanlar cansız kaldı, ishali durmuyor, ağrıları, sancıları durmuyor. Yatıyor ama kalkmıyor” dedi.

“Bu suyu hiç böyle görmedik

Bölgede 100’e yakın büyükbaş hayvan olduğunu ve hayvanlarının geviş getirmediğini de ifade eden Fikret Beyaz, “Ben bu maden çalışması başlayana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım, görünen bu meranın tamamı tapuludur, bizim dedelerimiz de gelir şahitlik yapar, biz bu suyu böyle görmedik. Bizim normal yolumuz kapalı ve o bölgeden geçmemize zaten izin vermiyorlar. Görevliler geldi numune aldılar, burada benim büyük zararım var, ben bir maden şirketi yüzünden bu merayı terk edemem. Terk edecekse maden şirketi terk etsin. Kurban bayramına şurada ne kalmış ben ne yapacağım” dedi.
Çalışmaların güney galeri bölümün alt tarafında bulunan Hatila Köyü sakinlerinden Mevlüt Altuntaş ise derelerin tamamen beyaz renkte büründüğünü ifade ederek “sebze ve meyveleri sulamak için kullandığımız su kirlendi. Biz yıllarca böyle bir şeye tanık olmadık” ifadelerini kullandı.

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