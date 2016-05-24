Cerattepe için uluslararası imza kampanyası başlatıldı; doğa katliamına ve baskılara hayır

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetine karşı, 131 ülkeden 335 sendikanın üyesi olduğu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli (BWI), Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman İş ) ve Yeşil Artvin Derneği'nin ortaklığıyla, 'Cerattepe'deki doğa katliamına ve baskılara hayır' sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

"Artvin'de maden aramak için ÇED'e gerek yok; Doğu Karadeniz maden çöplüğüne dönüşecek"

Doğan Haber Ajansı’ndan Adem Güngör’ün haberine göre, konuya ilişkin olarak Yeşil Artvin Derneği'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Şubat ayında Cerattepe'de bir araya gelen binlerce insanın Cengiz Holding'in maden işletmesi kurma planlarını protesto ettiği ve eylemin polisin sert müdahalesi ile engellenmeye çalışıldığı hatırlatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinin, protestolara katılan ve maden projesi için planlanan 'hukuksuz arazi teslimini' gerçekleştirmeyi reddeden Tarım Orman İş sendikası üyelerini ‘sürgün etmekle tehdit ettiği’ belirtilen ve sendikanın da bu gelişmeye 'dur' diyebilmek için yardım istediğinin yer verildiği açıklamada "Cerattepe'deki mücadele sadece ormanları ve su kaynaklarını değil aynı zamanda bölge insanının işini de korumakla ilgili hale gelmiştir. Bununla beraber, ormanlarımızı korumanın bizler ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir dünya bırakmak anlamına geldiği unutulmamalıdır. Cerattepe'deki maden planlarına ve sendika üyelerine yapılan baskılara dur demek için kampanyamıza katılın. Gelin Cerattepe'nin eşsiz doğal güzelliklerinin sonsuza kadar yok olmasını engelleyelim" denilerek imza kampanyası için çağrı yapıldı.

"Bir şirketin çıkarları uğruna Artvin halkının doğal yaşam alanı katledilecek"

Kampanyaya katılmak isteyenlerin kendi mesajlarını yazabileceği belirtilirken, kampanyaya özel mesajda yayımlandı.

İmza kampanyası için kullanılması önerilen mesaj şöyle;

"Cengiz Holding adındaki şirketin Artvin Cerattepe'deki maden işletme talebine karşı yürütülen hukuk mücadelesi 2014 yılında Artvin halkı ve çevreciler tarafından kazanılmıştır. Kazanılan yargı kararına rağmen Cengiz Holding çıkarları uğruna devletin tüm kolluk güçlerinin desteği ile şantiye çalışmaları başlatılmıştır. Bir şirketin çıkarı uğruna Artvin halkının doğal yaşam alanını katledecek bu müdahalenin acilen durdurulmasını talep ediyoruz! Ayrıca şirketin yasal koşulları yerine getirmemesi nedeniyle saha teslimi yapmayı reddetmeleri üzerine yasal olmayan bu teslimi yapmaları adına Tarım Orman İş üyelerine başta Orman ve Su İşleri Bakanı, Artvin Valisi ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hukuksuz baskıların bir an önce son bulmasını istiyoruz ! Kendi geleceğine ve doğasına sahip çıkan Artvin halkını temsilen Yeşil Artvin Derneği ve Tarım Orman İş' in haklı mücadelesini destekliyoruz"