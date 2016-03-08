"Artvin'de maden aramak için ÇED'e gerek yok; Doğu Karadeniz maden çöplüğüne dönüşecek"

Cerattepe’de, Cengiz Holding’in madencilik faaliyetlerine karşı çıkan halk ile polisin karşı karşıya gelmesiyle gündeme gelen Artvin’de Haziran ayından beri 11 maden projesine onay çıktığı ortaya çıkmıştı. Akdeniz Resources Madencilik firması, Artvin Yusufeli ilçesinin Çevreli ve Tekkale köyünde dört ayrı ruhsat alanında bakır, çinko, gümüş ve altın madeni aramak için başvuruda bulundu. Sondaj yöntemiyle yapılacak olan maden arama projeleri için şubat ayında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Akdeniz Resources Madencilik firması tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası Artvin Valiliği’ne sunuldu. Proje tanıtım dosyalarını inceleyen valilik dört ayrı noktasında yapılması planlanan maden arama projeleri için ‘ÇED gerekli değildir’ kararını verdi. Konuyla ilgili konuşan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın, "Doğu Karadeniz, maden çöplüğüne dönüşecek" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Valilik tarafından yapılan duyuruda Tekkale köyü mevkiinde yapılacak olan madencilik faaliyetiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: “İlimiz, Yusufeli ilçesi, Tekkale Köyü mevkiinde Akdeniz Resources Madencilik A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan ‘16016(EN.2074429) Ruhsat Nolu 4. Grup Maden Arama’ projesi ile ilgili olarak Valiliğimize(İl müdürlüğü) sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir olup 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince söz konusu proje için Valiliğimizce(il müdürlüğü) ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.”

"Maden aramaları Doğu Karadeniz'i çöplüğe dönüştürür"

Maden arama projeleri için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının verilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın konuyla ilgili, “birkaç gün önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Doğu Karadeniz’de 303 şirkete bin 12 ayrı noktada maden arama ruhsatı verileceğini açıkladı. Artvin için farklı firmalara 325 tane Maden arama ruhsatı zaten daha önce verilmişti. Yeni maden arama ruhsatlarının verilmesi ve maden aramalarına başlanması Doğu Karadeniz yok eder. Çünkü maden arama faaliyetleri yaşam alanlarımızı giriyor. Maden arama projelerinin tümünün gerçekleşmesi durumunda Doğu Karadeniz maden çöplüğüne dönüşecek. Öte yandan valiliklerin maden arama projeleri için ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermesi daha büyük suçtur. Çünkü madencilik faaliyetleri çevreye verdiği zararlarla çok riskli sonuçlar doğurur. Madencilik faaliyetinde çevre kirliliğine neden olacak faaliyetlerin önüne geçirilmesi gerekirken, ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarıyla maden arama ruhsatı verilmesini yanlış buluyoruz. 'Artvin'de maden atamak için ÇED'e gerek yok' anlamına geliyor bu. Dolayısıyla Artvin Valiliği’nin bu tarz kararlarına katılmıyoruz” dedi.