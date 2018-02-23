Cerattepe AİHM'ye taşınacak

Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından bakır ve altın çıkarılmasına karşı 25 yıldır sürdürülen çevre mücadelesi, iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınacak. Yeşil Artvin Derneği, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının beklendiğini, olası olumsuz haberlere karşı AİHM ve Birleşmiş Milletler’e başvuru dosyalarının hazırlandığını vurguladı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi avukut Bedrettin Kalın, Türkiye’nin en büyük çevre davalarından biri olan mücadeleleri kapsamında, yaklaşık 730 kişinin geçen aylarda AYM’ye başvurduğunu anımsattı. Uluslararası yargı süreci için iç hukuk yollarının tükenmesi gerektiğini belirterek “Yaklaşık 3 ay önce AYM’ye başvurduk. Gelecek karara göre mücadelemizi uluslararası platformda sürdüreceğiz” dedi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da, hukuksal direnişin yanı sıra, ülke genelinde topladıkları 40 bin imzayı TBMM’ye sunduklarını vurguladı. Şirketin Cerattepe’deki maden sahasına polis ve jandarma zoruyla girmesinin ikinci yılı olduğunu da anımsatan Karahan, şunları söyledi: “Gücümüzü bilimden, evrensel hukuktan ve adaletten alanlar olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz.”