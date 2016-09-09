T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Cepte taksit yasağı nasıl deliniyor?

Bakan Nurettin Canikli taksit yasağını delen uygulamaların sonlandırılacağını açıkladı

09 Eylül 2016 11:03

Cep telefonunda aylık satışların yaklaşık 500 bini kontratla operatörler üzerinden yapılıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, cep telefonuna taksit yasağını arkadan dolanarak delen uygulamaları yakın markaja aldıklarını, bunların engelleneceğini açıkladı. Şimdi gözler, bu yöntemlere çevrildi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, cepte taksiti delen yöntemler:

FATURAYA YANSITMA: Cep telefonu operatörleri, satış mağazaları aracılığı ile sattıkları telefonun bedelini, telefon faturalarına yediriyor. Kontratlı satış olarak bilinen bu yöntemde, telefon bedeli, fatura bedeline ek olarak birlikte tahsil ediliyor. 36 aya varan vadeler uygulanıyor.

SENETLE SATIŞ: Daha çok çeyiz ve ev eşyası satan ve kendilerini AVM olarak tanıtan mağazalarda senetle cep telefonu satışı yapılıyor. Vatandaşı en çok mağdur öden bu yöntemde mağazalar, telefon bedeline yüzde 30-40’lara varan komisyonlar ekliyor. Taksit sayısı 12-24 ay civarında değişiyor.

BİREYSEL KREDİ: Cep telefonu satan büyük teknoloji marketlerinin kullandığı bu yöntemde, imzalanan kontratla bankalardan alıcı için bireysel kredi çıkarılıyor. Kredilerle, telefon 6-12 ay ödemeli taksitlerle satılmış oluyor.

MAĞAZA TAKSİTİ: Satış mağazaları, doğrudan kendileri taksit yapıyor. Müşterilere bir mağaza kartı çıkarılarak, ödemeler takip ediliyor.

Hükümet, cari açığı azaltıp ithalatı düşürmek için cep telefonuna taksit yasağı getirirken, aylık 1 milyon 200 bin civarındaki cep telefonu satış hızı değişmedi. Aylık satışların yaklaşık 500 bini kontratla operatörler üzerinden yapılıyor.

ETİKETLER

cep telefonutaksit yasağınasıl deliniyorBakan Canikli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24