Cepte taksit yasağı nasıl deliniyor?

Cep telefonunda aylık satışların yaklaşık 500 bini kontratla operatörler üzerinden yapılıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, cep telefonuna taksit yasağını arkadan dolanarak delen uygulamaları yakın markaja aldıklarını, bunların engelleneceğini açıkladı. Şimdi gözler, bu yöntemlere çevrildi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, cepte taksiti delen yöntemler:

FATURAYA YANSITMA: Cep telefonu operatörleri, satış mağazaları aracılığı ile sattıkları telefonun bedelini, telefon faturalarına yediriyor. Kontratlı satış olarak bilinen bu yöntemde, telefon bedeli, fatura bedeline ek olarak birlikte tahsil ediliyor. 36 aya varan vadeler uygulanıyor.

SENETLE SATIŞ: Daha çok çeyiz ve ev eşyası satan ve kendilerini AVM olarak tanıtan mağazalarda senetle cep telefonu satışı yapılıyor. Vatandaşı en çok mağdur öden bu yöntemde mağazalar, telefon bedeline yüzde 30-40’lara varan komisyonlar ekliyor. Taksit sayısı 12-24 ay civarında değişiyor.

BİREYSEL KREDİ: Cep telefonu satan büyük teknoloji marketlerinin kullandığı bu yöntemde, imzalanan kontratla bankalardan alıcı için bireysel kredi çıkarılıyor. Kredilerle, telefon 6-12 ay ödemeli taksitlerle satılmış oluyor.

MAĞAZA TAKSİTİ: Satış mağazaları, doğrudan kendileri taksit yapıyor. Müşterilere bir mağaza kartı çıkarılarak, ödemeler takip ediliyor.

Hükümet, cari açığı azaltıp ithalatı düşürmek için cep telefonuna taksit yasağı getirirken, aylık 1 milyon 200 bin civarındaki cep telefonu satış hızı değişmedi. Aylık satışların yaklaşık 500 bini kontratla operatörler üzerinden yapılıyor.